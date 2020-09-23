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Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля

Курс доллара впервые с 22 апреля поднялся до 77 рублей, следует из данных Московской биржи в среду, 23 сентября. По состоянию на 17:22 по московскому времени курс доллара вырос до 77,07 рубля, прибавив 1,26% к уровню закрытия предыдущих торгов. При этом курс евро торговался на уровне 89,97 рубля.В источнике
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РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 11:36
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новостивчера в 10:23
Коммерсантъ

Доллар превысил 77 рублей впервые с апреля

Коммерсантъвчера в 10:53
Lenta.ru

Курс доллара взлетел выше 77 рублей

Lenta.ruвчера в 10:33
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфаксвчера в 10:33
RT на русском

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

RT на русскомвчера в 10:24
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАССвчера в 10:54

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.
РИА Новости08:46
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Суд в Лондоне перенес рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США

Рассмотрение дела в лондонском суде об экстрадиции основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова перенесено с 25 сентября на 6 ноября, передает ТАСС со ссылкой на представителя Вестминстерского магистратского суда.
Ведомости08:26
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Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостей06:17
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Хамзат Чимаев возглавит турнир UFC

Ранее 26-летний Хамзат Чимаев, за два месяца с небольшим успевший одержать три досрочных победы в UFC, сообщил, что от поединка с ним отказались все доступные бойцы из топ-10 полусреднего дивизиона организации.
FightTime.ru04:17
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Зеленский назвал «Северный поток – 2» «угрозой единству Европы»

Газопровод «Северный поток – 2» может создать угрозу для единства Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Словакию, где встретился со словацким президентом Зузаной Чапутовой.
Ведомости07:11
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