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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Биржевой курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с апреля

Впервые с апреля 2020 года биржевой курс доллара на торговой онлайн-площадке "Форекс" поднялся выше 77 рублей.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Доллар США и евро активно растут на "Московской бирже" вечером в среду. При этом курс доллара поднялся выше 77 руб./$1, евро торгуется вблизи 90 руб./EUR1. Курс доллара в 17:17 составил 76,99 руб./$1, поднявшись на 88,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
Интерфакс23 сентября в 10:33
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Известия

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля

Известия09:52
РБК

Курс доллара превысил ₽78 впервые со 2 апреля

РБК10:46
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Газета.Ru10:10
Rambler News Service

Курс доллара впервые с апреля превысил 78 рублей

Rambler News Service10:00
РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВ10:04
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАСС23 сентября в 10:54
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфакс23 сентября в 10:33

Суд оштрафовал адвоката Марии Колесниковой

Суд Октябрьского района Минска оштрафовал адвоката члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмилу Казак по статье за неповиновение требованиям сотрудников милиции.
ТАСС13:04
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Сексуальное возбуждение человека повышает уверенность на свидании

Специалисты из Рочестерского университета (США) и Междисциплинарного центра Герцлии (Израиль) установили, что возбуждение перед свиданием придает человеку уверенность и заставляет оценивать партнера как более привлекательного.
Live2413:35
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В МИД РФ назвали фантастикой, то что вокруг Навального никто не пострадал

В сообщении МИДа указано, что то, что никто из находившихся рядом с «отравленным» Навальным не пострадал — ни в гостинице, ни в аэропорту, ни в самолете, выглядит просто на грани фантастики.
ИА Красная Весна14:19

Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн

Сообщается, что в условиях густого тумана в морских водах Скандинавии гражданское торговое судно Ice Rose врезалось в российских фрегат Балтийского флота ВМФ РФ, который направлялся в порт Гётеборг Швеции.
Evo-rus.com07:03
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Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
РИА Новости12:17
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