В МИД РФ назвали фантастикой, то что вокруг Навального никто не пострадал

В сообщении МИДа указано, что то, что никто из находившихся рядом с «отравленным» Навальным не пострадал — ни в гостинице, ни в аэропорту, ни в самолете, выглядит просто на грани фантастики.