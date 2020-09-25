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Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля

Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля.В источнике
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Rambler News Service

Курс доллара впервые с апреля превысил 78 рублей

Rambler News Service10:00
РБК

Курс доллара превысил ₽78 впервые со 2 апреля

РБК10:46
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Газета.Ru10:10
РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВ10:04
Известия

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля

Известия09:52
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАСС23 сентября в 10:54
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфакс23 сентября в 10:33

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального
Ведомости14:08
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Владимирские компании МСП привлекли 7,6 миллиарда рублей в рамках НГС

"В рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Владимирской области удалось привлечь консолидированный объем финансовой поддержки в размере более 7,6 миллиарда рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночным уровнем", — рассказал Браверман в ходе стратегической сессии, посвященной реализации мер господдержки МСП.
РИА Новости09:38

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

«Одобрить с учётом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — говорится в решении правительства.
RT на русском09:34
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Боррель призвал Зеленского не воспринимать Евросоюз как банкомат

Евросоюз не является для Украины благотворительной организацией или банкоматом, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Ведомости13:31
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Россиянам подсказали способ избежать жестких ограничений

Рекомендации по предотвращению наступления серьезных карантинных ограничений дал гражданам РФ заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Что происходит13:41
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