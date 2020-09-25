Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля
Смотрите также
МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального
Под Харьковом разбился военный самолет
Стали известны обстоятельства смерти дочери актера Владимира Конкина
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики
Школьник из Тульской области утонул в рязанском аквапарке
В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды
Пожилых москвичей призвали соблюдать ограничения из-за коронавируса
Дробыш опубликовал видео с госпитализацией певицы Валерии
Instagram заблокировал слишком откровенные фото Анфисы Чеховой
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Даллас»
Задержан второй нападавший у бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже
Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года
Курс евро вновь превысил 90 рублей
Под Харьковом разбился военный самолет
Пожилых москвичей призвали соблюдать ограничения из-за коронавируса
МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального
Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года
Задержан второй нападавший у бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже
В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды
Песков прокомментировал непризнание Лукашенко рядом стран Европы
Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля.В источнике
Подробнее о событии