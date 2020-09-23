Биржевой курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с апреля
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Впервые с апреля 2020 года биржевой курс доллара на торговой онлайн-площадке "Форекс" поднялся выше 77 рублей.В источнике
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