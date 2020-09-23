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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Биржевой курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с апреля

Впервые с апреля 2020 года биржевой курс доллара на торговой онлайн-площадке "Форекс" поднялся выше 77 рублей.В источнике
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РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВвчера в 10:04
РБК

Курс доллара превысил ₽78 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 10:46
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Газета.Ruвчера в 10:10
Известия

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля

Известиявчера в 09:52
Москва 24

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей

Москва 24вчера в 09:52
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАСС23 сентября в 10:54
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфакс23 сентября в 10:33

Российский экипаж МКС изолируют для поиска места протечки воздуха

Американский астронавт Кристофер Кэссиди рассказал журналистам, что они вместе с Анатолием Иванишиным проверяли уплотнители на всех иллюминаторах, чтобы обнаружить утечку.
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 06:54

Рубль вечером обновил многомесячные минимумы к доллару и евро

Доллар и евро уверенно растут, обновив многомесячные максимумы на Московской бирже в пятницу вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине под влиянием ряда негативных факторов и санкционных угроз.
Интерфаксвчера в 12:36

Netflix покажет документальный фильм о петербургской тюрьме

На американском стриминговом сервисе Netflix выйдет первый российский документальный фильм "Кресты", сообщает телеканал "Россия 1". Фильм выйдет на международной платформе с 1 января 2021 года на международных кинофестивалях.
DP.RUвчера в 04:58
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Климатолог назвал неприятные последствия долгого бабьего лета в России

Продолжительное бабье лето в России может привести к бесснежному и сырому декабрю, рассказал радио Sputnik директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
Известия18:31
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Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Asteraвчера в 14:00
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБКвчера в 05:38
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