Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля
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Курс доллара превысил 78 рублей впервые с начала апреля 2020 года, а курс евро превысил 91 рубль впервые с 11 февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 25 сентября.В источнике
С чего всё началось
Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей
Курс доллара в 17:17 составил 76,99 руб./$1, поднявшись на 88,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Чуть позднее доллар превысил 77 руб./$1. При этом евро торговался на отметке 89,89 руб./EUR1 - плюс 75,5 копейки к уровню предыдущего закрытия.
Интерфакс23 сентября в 10:33
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