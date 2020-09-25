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Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с начала апреля 2020 года, а курс евро превысил 91 рубль впервые с 11 февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 25 сентября.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Курс доллара в 17:17 составил 76,99 руб./$1, поднявшись на 88,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Чуть позднее доллар превысил 77 руб./$1. При этом евро торговался на отметке 89,89 руб./EUR1 - плюс 75,5 копейки к уровню предыдущего закрытия.
Интерфакс23 сентября в 10:33
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РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВвчера в 10:04
РБК

Курс доллара превысил ₽78 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 10:46
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфакс23 сентября в 10:33
Известия

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля

Известиявчера в 09:52
Москва 24

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей

Москва 24вчера в 09:52
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАСС23 сентября в 10:54
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Газета.Ruвчера в 10:10

Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25

Количество погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25 человек, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины.
ТАСС17:12
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Проект хоккейной арены в Петербурге направлен в Главгосэкспертизу

Компания "СКА Арена", которая на концессионных условиях реконструирует обрушившийся спортивно-концертный комплекс (СКК) "Петербургский", направила в Главгосэкспертизу проект создания ледовой арены сметной стоимостью 37 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости представитель компании.
РИА Новостивчера в 06:16
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МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 14:08
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Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08

Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux

Российский Linux для ПФР Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России (ПФР) намерен адаптировать фрагмент своей автоматизированной системы нового поколения (АИС ПФР-2) для работы с российскими ОС Astra Linux и ALT Linux («Альт»).
CNewsвчера в 11:18

В ВОЗ не исключили 2 млн смертей от COVID-19 до широкой вакцинации

Количество жертв пандемии COVID-19 может превысить 2 млн человек, прежде чем население планеты можно будет защитить с помощью вакцинации, заявил глава программы Агентства ООН по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает Reuters.
РБКвчера в 14:08

Появились новые детали S.T.A.L.K.E.R. 2

В официальном паблике появилась детализированная GIF-анимация с изображением локации «Болота» из игры «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо», вышедшей в 2008 году.
Lenta.ruвчера в 13:10
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