Финансы
Взгляд.руРубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля отступает вниз в парах с долларом и евро в начале торгов на фоне снижения нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск пятницы рос на 35 копеек – до 77,82 рубля, курс евро – на 51 копейку, до 85,92 рубля, передает РИА «Новости».
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Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.