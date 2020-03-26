Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара превысил 79 рублей, евро — 87 рублей

На открытии торгов курс доллара вырос на 33 копейки по сравнению с показателем на момент закрытия предыдущей торговой сессии и составил 77,79 рубля. Курс евро вырос на 26 копеек и составил 85,66 рубля за €1. По состоянию на 10:02 мск курс евро вырос до 86,84 рубля.
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