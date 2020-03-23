Финансы

РБКРБККурс доллара превысил ₽79 на открытии торгов

Курс доллара вырос на 1,04%, до ₽79,07 по состоянию на 10:02 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растет на 1,29% — до ₽86,2. Негативно на курс рубля повлияло снижение нефтяных цен.
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Курс доллара на открытии торгов превысил 81 рубль

Известия23 марта в 04:01

Доллар на открытии торгов превысил 81 рубль, евро - 87 рублей

ПРАЙМ23 марта в 03:15

Биржевой курс доллара превысил на открытии торгов 81 рубль, евро — 87

Банки.ру23 марта в 03:30

Курс доллара превысил 79 рублей

РИА Новости03:17

Курс доллара превысил ₽79 на открытии торгов

РБК03:05

Курс доллара вырос на открытии торгов

Взгляд.ру03:15

Курс доллара на Мосбирже превысил 79 рублей

ТАССвчера в 10:18
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Комментарии

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Lenta.ru 05:55
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"18 клубов Лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к сезону 2020/2021", - заявили в КХЛ.
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Рестораны и кафе приостановят работу в Подмосковье до 5 апреля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился приостановить работу кафе и других предприятий общественного питания, кроме тех, которые работают на доставки.
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Песков: саммит G20 будет закрыт для прессы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит Большой двадцатки будет закрыт для представителей прессы.
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В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
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ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
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Путин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости вчера в 11:01
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Кремль: нерабочая неделя не приведет к сокращению выходных в праздники

Введение нерабочей недели в России из-за распространения коронавируса COVID-19 не приведет к сокращению выходных дней в праздники, например в майские, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:07
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
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Чарльз Кэлишер — РБК: «Эпидемия коронавируса может продлиться годы»

РБК поговорил с автором десятков научных работ, посвященных экологии и эпидемиологии вирусов, о том как будет дальше развиваться ситуация с распространением нового коронавируса.
РБК 03:58
Финансы

Рубль ускорил снижение на фоне выступления Путина

Курс рубля на Московской бирже отреагировал снижением на обращение президента РФ Владимира Путина в связи с распространением коронавируса в России.
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СК создал группу для выявления фейков о коронавирусе в интернете

«По решению председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
RT на русском 04:35
Общество

В Томской области распространяют фейковые новости о коронавирусе

Томск, 26 марта 2020, 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе.
REGNUM 02:58
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Политика

Путин: ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему, вопрос в сроках

Ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему, вопрос в сроках - Путин.
ТАСС 06:21
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Театры

Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации

Вести.Ru 24 марта в 11:56
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Evo-rus.com 04:10
Политика

Захарова оценила отношение жителей Италии к военным из России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление полковника Минобороны России о том, что жители Италии приветствуют российских военных, которые прибыли в республику для помощи в борьбе с коронавирусом.
Известия 05:04
Политика

В Италии оценили помощь России в борьбе с коронавирусом

Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Lenta.ru 03:56
Музыка

«Евровидение-2020» хотят провести онлайн

Организаторы рассматривают возможность провести «Евровидение» в этом году онлайн, «чтобы поднять дух европейцев в непростые времена» и не оставить без внимания труд музыкантов.
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Общество

Умер цирковой артист Юрий Кукес

Народный артист России, потомственный цирковой артист и директор музея театра "Уголок дедушки Дурова" Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет, сообщает Росцирк.
Газета.Ru 04:48
Общество

В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса

24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников.
Известия вчера в 07:10
Общество

В.Путин обещал выходные с 28 марта, а в Указе написали с 30

Опубликован Указ Президента РФ об объявлении выходных дней. Согласно документу с 30 по 3 апреля объявляются выходными.
Новое дело 04:01
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Выплаты на поддержку семей с детьми начнутся на месяц раньше срока

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Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса

Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса В FIDE отреагировали на закрытие авиасообщения России с другими странами.
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Выявлен период, когда носители коронавируса наиболее заразны

Ученые из Университета Гонконга предупредили, что наиболее заразны носители коронавируса в первую неделю болезни.
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В Симферополе из-за коронавируса раньше срока откроют новую больницу

Ранее в Крыму заявили о решении открыть в Керчи обсерватор для больных коронавирусом.
Бизнес-газета 05:42
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