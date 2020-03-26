Курс доллара вырос на 1,04%, до ₽79,07 по состоянию на 10:02 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растет на 1,29% — до ₽86,2. Негативно на курс рубля повлияло снижение нефтяных цен.

Общество У Льва Лещенко подтвердился коронавирус У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.

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Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

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Финансы Россиян предупредили о росте ипотечных ставок Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизятся на 10-12% по сравнению с прошлом году и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Общество Сотрудника аппарата правительства РФ проверяют на коронавирус Некоторые помещения правительства России продезинфицированы после того, как один из сотрудников аппарата правительства мог заболеть коронавирусом.

Общество Сенат США одобрил выделение $454 млрд кинотеатрам Национальная ассоциация владельцев кинотеатров США приветствовала действия сената страны, одобрившего закон о выделении $454 млрд на стабилизацию рынка кинопроката.

Политика Си Цзиньпин призвал G20 отменить налоговые пошлины «Члены G20 должны принять совместные меры, отменить налоговые пошлины, устранить барьеры, обеспечить свободное обращение товаров, послать мощный сигнал, чтобы повысить боевой дух мировой экономики», — приводит ТАСС слова Си Цзиньпина.