Финансы
РБККурс доллара превысил ₽79 на открытии торгов
Курс доллара вырос на 1,04%, до ₽79,07 по состоянию на 10:02 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растет на 1,29% — до ₽86,2. Негативно на курс рубля повлияло снижение нефтяных цен.
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Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Общество
Полиция России приостанавливает личный прием граждан
Полиция России приостановит личный прием граждан с 27 марта в связи с распространением коронавируса, 26 марта сообщается на сайте МВД Медиа.
Шоу-бизнес
У актрисы Жанны Болотовой диагностировали коронавирус
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Наука
Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом
Китайские медики обнаружили связь между гипертонией и коронавирусом.
Финансы
В ЦБ заявили о снижении международных резервов России
В Центробанке России заявили о снижении международных резервов страны. Об этом говорится на сайте регулятора.
Общество
Россия прекращает авиасообщения с другими странами
Государство ужесточает меры борьбы с коронавирусной инфекцией С завтрашнего дня прекращается регулярное и чартерное авиасообщение с остальным миром, за исключением рейсов, организованных для возвращения граждан РФ в страну по спискам МИД, сообщает "Российская Газета".
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
В Петербурге на неделю закроют все заведения общественного питания
С 30 марта в Петербурге на неделю закрываются все заведения общественного питания.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Финансы
Россиян предупредили о росте ипотечных ставок
Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизятся на 10-12% по сравнению с прошлом году и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".
Происшествия
В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка
Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Астраханской области выявили первого заболевшего коронавирусом
Как сообщает пресс-служба минздрава области, это первый случай коронавируса в регионе.
Общество
Сотрудника аппарата правительства РФ проверяют на коронавирус
Некоторые помещения правительства России продезинфицированы после того, как один из сотрудников аппарата правительства мог заболеть коронавирусом.
Транспорт
РЖД отменили часть внутрироссийских поездов из-за коронавируса
Российские железные дороги в связи со снижением пассажиропотока из-за распространения коронавируса отменили часть поездов.
Общество
Сенат США одобрил выделение $454 млрд кинотеатрам
Национальная ассоциация владельцев кинотеатров США приветствовала действия сената страны, одобрившего закон о выделении $454 млрд на стабилизацию рынка кинопроката.
Политика
Си Цзиньпин призвал G20 отменить налоговые пошлины
«Члены G20 должны принять совместные меры, отменить налоговые пошлины, устранить барьеры, обеспечить свободное обращение товаров, послать мощный сигнал, чтобы повысить боевой дух мировой экономики», — приводит ТАСС слова Си Цзиньпина.
Происшествия
В Кузбассе выявили третий случай заболевания коронавирусом
На территории Кемеровской области выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Собянин призвал закрыть в выходную неделю парки и рестораны в Москве
В нерабочую неделю все рестораны и кафе в Москве должны быть закрыты.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Общество
В России введут штрафы за нарушение правил карантина
По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.
Политика
Страны G20 выделят средства на борьбу с коронавирусом
G20 призвала другие страны и международные организации поступить таким же образом.
Общество
Работающая в Италии русский врач обратилась к россиянам в связи с коронавирусом
Анестезиолог из итальянского Римини Ирина Шлычкова обратилась к россиянам в связи с эпидемией коронавируса.
Экономика
Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам
Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Марина Зудина в мини продемонстрировала стройные ноги
Помолодевшая Марина Зудина, облаченная в мини-платье, продемонстрировала фанатам стройные ноги.