Коронавирус
ТАССКурс доллара второй раз за день превысил 79 рублей
Курс доллара к рублю на Московской бирже растет на 4,9% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,18 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз доллар торговался на этом уровне в феврале 2016 года. Курс евро растет на 4,8%, до 86,875 рубля.
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Общество
В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В России выявили 33 новых случая коронавируса
В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Футбол
«Спартак» приостановил работу команды
Московский "Спартак" приостановил работу клуба в связи с паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за пандемии коронавируса.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили
"Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent обновила минимум ноября 2003 года
Цена нефти Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель впервые с ноября 2003 года, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Депутат Верховной рады сообщил о положительном анализе на коронавирус
Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов (фракция «Доверие») заявил, что получил положительный результат анализа на коронавирус.
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» и его жена устроили дебош в самолете
Британский актер Шон Бин, известный по сериалу «Игра престолов», устроил дебош на борту самолета. Об этом сообщает издание The Sun 17 марта.
Происшествия
В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену
В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
Авто
Ford отзывает в России более 18 тысяч автомобилей
Под кампанию подпадают 9 318 автомобилей Ford Mondeo, реализованных с марта 2015 года по декабрь 2019 года, а также 9 130 автомобилей Ford Ranger, реализованных с февраля 2004 года по декабрь 2012 года.
Общество
Черногорию не могут покинуть около тысячи россиян
Источник Интерфакса утверждает, что Черногория согласилась выпустить россиян, только если будет обеспечен перелёт в Тиват 50-ти черногорских граждан, которые сейчас без билетов находятся в Москве.
Политика
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Общество
В Минпромторге назвали срок окончания ажиотажа в магазинах
Ажиотаж в продовольственных магазинах уже идет на спад и окончательно завершится в ближайшие дни, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Общество
В колониях и СИЗО запретили свидания из-за коронавируса
В российских колониях и следственных изоляторах запрещены свидания из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ФСИН.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН
Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, сообщает пресс-служба ведомства.
Происшествия
В Петербурге прохожие задержали мужчину, устроившего поножовщину
Трое прохожих задержали и передали полицейским мужчину, устроившего поножовщину на автобусной остановке в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Происшествия
Глава «Т-Платформ» отпущен из СИЗО
Глава «Т-Платформ» отпущен из СИЗО Сегодня Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест директора компании «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко и экс-начальника управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД РФ Александра Александрова.
Политика
В Германии предлагают снять санкции с России на фоне пандемии
В бундестаге призывают отменить санкции в отношении России на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщают "Известия" со ссылкой на международный комитет парламента Германии.
Общество
Ушел из жизни писатель Эдуард Лимонов
За жизнь Эдуарда Лимонова врачи боролись двое суток, сегодня ему сделали две операции. Однако организм не перенес нагрузки.
Общество
Режим повышенной готовности ввели в Свердловской области
Губернатор Евгений Куйвашев только что подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, — гласит сообщение.
Транспорт
На российских дорогах появится новый дорожный знак
В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
Энергетика
Bloomberg (США): когда закончится нефтяная война? История говорит, что нескоро (Bloomberg)
На сей раз битва с самого начала была более жестокой, с ценами, упавшими больше чем на 35% за считанные дни.
Гаджеты
Apple представила обновленный планшетный компьютер iPad Pro
Американская компания Apple представила обновленную модель своего планшетного компьютера iPad Pro.
Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Авто
Автомобили с пробегом в России дорожают
Средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом в России к концу февраля 2020 года составила 630 тыс. рублей.