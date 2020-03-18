Курс доллара к рублю на Московской бирже растет на 4,9% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,18 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз доллар торговался на этом уровне в феврале 2016 года. Курс евро растет на 4,8%, до 86,875 рубля.

Курс доллара второй раз за день превысил 79 рублей

Общество В России выявили 33 новых случая коронавируса В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Футбол «Спартак» приостановил работу команды Московский "Спартак" приостановил работу клуба в связи с паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за пандемии коронавируса.

Музыка «Евровидение-2020» официально отменили "Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.

Авто Ford отзывает в России более 18 тысяч автомобилей Под кампанию подпадают 9 318 автомобилей Ford Mondeo, реализованных с марта 2015 года по декабрь 2019 года, а также 9 130 автомобилей Ford Ranger, реализованных с февраля 2004 года по декабрь 2012 года.

Общество Черногорию не могут покинуть около тысячи россиян Источник Интерфакса утверждает, что Черногория согласилась выпустить россиян, только если будет обеспечен перелёт в Тиват 50-ти черногорских граждан, которые сейчас без билетов находятся в Москве.

Общество В Минпромторге назвали срок окончания ажиотажа в магазинах Ажиотаж в продовольственных магазинах уже идет на спад и окончательно завершится в ближайшие дни, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Экономика Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Политика Путин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествия В Петербурге прохожие задержали мужчину, устроившего поножовщину Трое прохожих задержали и передали полицейским мужчину, устроившего поножовщину на автобусной остановке в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

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Происшествия Глава «Т-Платформ» отпущен из СИЗО Глава «Т-Платформ» отпущен из СИЗО Сегодня Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест директора компании «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко и экс-начальника управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД РФ Александра Александрова.

Политика В Германии предлагают снять санкции с России на фоне пандемии В бундестаге призывают отменить санкции в отношении России на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщают "Известия" со ссылкой на международный комитет парламента Германии.

Общество Ушел из жизни писатель Эдуард Лимонов За жизнь Эдуарда Лимонова врачи боролись двое суток, сегодня ему сделали две операции. Однако организм не перенес нагрузки.

Общество Режим повышенной готовности ввели в Свердловской области Губернатор Евгений Куйвашев только что подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, — гласит сообщение.