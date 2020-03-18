Коронавирус

ТАССТАССКурс доллара второй раз за день превысил 79 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже растет на 4,9% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,18 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз доллар торговался на этом уровне в феврале 2016 года. Курс евро растет на 4,8%, до 86,875 рубля.
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Курс евро превысил уровень ₽87 впервые с февраля 2016 года

РБК08:53

Курс евро превысил 87 рублей впервые с февраля 2016 года

Известия08:47

Курс евро превысил 87 рублей

ТАСС08:56

Курс доллара поднялся выше 79 рублей

РИА Новости09:10

Евро рекордно подорожал

Lenta.ru04:18

Курс доллара взлетел выше 79 рублей

Телеканал 360°03:22

Курс доллара превысил 79 рублей впервые с февраля 2016 года

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Общество

В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:08
Общество

В России выявили 33 новых случая коронавируса

В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 07:31
Футбол

«Спартак» приостановил работу команды

Московский "Спартак" приостановил работу клуба в связи с паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:24
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили

"Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.
Российская газета 09:36
Энергетика

Цена на нефть марки Brent обновила минимум ноября 2003 года

Цена нефти Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель впервые с ноября 2003 года, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 09:48
Общество

Депутат Верховной рады сообщил о положительном анализе на коронавирус

Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов (фракция «Доверие») заявил, что получил положительный результат анализа на коронавирус.
РБК 09:47
Экономика

Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
vtomske.ru 00:00
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» и его жена устроили дебош в самолете

Британский актер Шон Бин, известный по сериалу «Игра престолов», устроил дебош на борту самолета. Об этом сообщает издание The Sun 17 марта.
Известия 10:19
Происшествия

В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену

В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
Российская газета 04:00
Авто

Ford отзывает в России более 18 тысяч автомобилей

Под кампанию подпадают 9 318 автомобилей Ford Mondeo, реализованных с марта 2015 года по декабрь 2019 года, а также 9 130 автомобилей Ford Ranger, реализованных с февраля 2004 года по декабрь 2012 года.
Тарантас Ньюс 05:40
Общество

Черногорию не могут покинуть около тысячи россиян

Источник Интерфакса утверждает, что Черногория согласилась выпустить россиян, только если будет обеспечен перелёт в Тиват 50-ти черногорских граждан, которые сейчас без билетов находятся в Москве.
Эхо Москвы вчера в 16:01
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru 09:32
Общество

В Минпромторге назвали срок окончания ажиотажа в магазинах

Ажиотаж в продовольственных магазинах уже идет на спад и окончательно завершится в ближайшие дни, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
РБК 09:58
Общество

В колониях и СИЗО запретили свидания из-за коронавируса

В российских колониях и следственных изоляторах запрещены свидания из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ФСИН.
Коммерсантъ 08:34
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика

Путин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН

Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, сообщает пресс-служба ведомства.
РБК 08:55
Общество

Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую

РБК 06:37
Происшествия

В Петербурге прохожие задержали мужчину, устроившего поножовщину

Трое прохожих задержали и передали полицейским мужчину, устроившего поножовщину на автобусной остановке в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:30
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Российская газета вчера в 07:59
Происшествия

Глава «Т-Платформ» отпущен из СИЗО

Глава «Т-Платформ» отпущен из СИЗО Сегодня Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест директора компании «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко и экс-начальника управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД РФ Александра Александрова.
Коммерсантъ 08:18
Политика

В Германии предлагают снять санкции с России на фоне пандемии

В бундестаге призывают отменить санкции в отношении России на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщают "Известия" со ссылкой на международный комитет парламента Германии.
Газета.Ru вчера в 23:31
Общество

Ушел из жизни писатель Эдуард Лимонов

За жизнь Эдуарда Лимонова врачи боролись двое суток, сегодня ему сделали две операции. Однако организм не перенес нагрузки.
Online47.ru вчера в 13:08
Общество

Режим повышенной готовности ввели в Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев только что подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, — гласит сообщение.
News.ru 03:42
Транспорт

На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс 06:11
Энергетика

Bloomberg (США): когда закончится нефтяная война? История говорит, что нескоро (Bloomberg)

На сей раз битва с самого начала была более жестокой, с ценами, упавшими больше чем на 35% за считанные дни.
ИноСМИ 10:30
Гаджеты

Apple представила обновленный планшетный компьютер iPad Pro

Американская компания Apple представила обновленную модель своего планшетного компьютера iPad Pro.
ТАСС 09:37
Здоровье

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Lenta.ru 10:08
Авто

Автомобили с пробегом в России дорожают

Средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом в России к концу февраля 2020 года составила 630 тыс. рублей.
Автоновости дня 05:19
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