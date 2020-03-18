Финансы
Газета.RuКурс доллара поднялся выше 79 рублей
Курс доллара превысил 79 рублей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи. Достигнув максимума с февраля 2016 года, затем курс доллара опустился до 77 рублей.
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