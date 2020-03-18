Курс доллара превысил 79 рублей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи. Достигнув максимума с февраля 2016 года, затем курс доллара опустился до 77 рублей.

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.

Политика Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по Конституции Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по поправкам в Конституцию РФ, не вызывать у людей нервозность.

Здоровье Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.

Наука В МГУ рассказали о создании вакцины от коронавируса В ближайшие три месяца в нашей стране могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, сообщается на сайте РИА Новости.

Экономика Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.

Общество Похороны Лимонова будут закрыты для общественности Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.