Финансы
ТАССКурс доллара превысил 79 рублей
Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз на этом уровне американская валюта торговалась в феврале 2016 года.
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Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава
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Общество
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В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
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Энергетика
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Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
Общество
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В Коми обстреляли вертолет Ми-8
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