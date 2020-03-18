Финансы

ТАССТАССКурс доллара превысил 79 рублей

Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз на этом уровне американская валюта торговалась в феврале 2016 года.
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Курс Евро на Мосбирже превысил 85 рублей

Пятый канал05:01

Курс евро превысил 85 рублей, доллар поднимался до 79

It`s My City04:55

Курс евро в ходе торгов взлетел выше 85 рублей, доллар — выше 77

Росбалт04:21

Курс доллара поднялся до 79 рублей

Экспресс газета03:22

Курс доллара взлетел выше 79 рублей

Телеканал 360°03:22

Курс доллара превысил 79 рублей впервые с февраля 2016 года

Реальное время03:13

Курс доллара превысил 79 рублей

ТАСС03:37
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RT на русском 05:05
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Певица Ольга Зарубина упала в обморок после съемок шоу «На самом деле»

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Древний петроглиф с изображением богомола обнаружен в Иране

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Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

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Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе первого заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

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В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус

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Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
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«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

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Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
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Расследование дела в отношении историка Соколова завершено

Расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
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В Коми обстреляли вертолет Ми-8

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