Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 77,65-77,8 руб.
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Курс валют сегодня: рубль падает на торгах

Свободная Прессавчера в 04:31

Доллар на Московской бирже превысил 79 рублей

Forbesвчера в 10:30

Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 87 рублей

Rambler News Serviceвчера в 11:16

Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

ТАССвчера в 10:52

Курс евро превысил 87 рублей

Аргументы и Фактывчера в 12:12

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ruвчера в 03:24

Торги на Московской бирже открылись снижением курса рубля

Ведомостивчера в 03:22
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Здоровье

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Известия вчера в 15:43
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Общество

В России создали препарат для лечения коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба агентства.
РИА Новости 08:34
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
Общество

Депутат Рады заразилась коронавирусом

Ранее коронавирус подтвердился у депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова.
РИА Новости 08:08
Общество

«Победа» приостанавливает все полеты с 1 апреля

Авиакомпания "Победа" объявила о приостановке всех полетов с 1 апреля до 31 мая в рамках реализации мер властей РФ по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба перевозчика.
Москва 24 вчера в 08:17
Происшествия

СМИ узнали о проверке МВД данных о махинациях с лекарствами от вируса

Изначально препарат был предназначен для лечения ВИЧ, однако на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом врачи рекомендовали его для симптоматического лечения вируса (препарат входит в список лекарств, которые ВОЗ исследует на предмет эффективности в борьбе с коронавирусом).
РБК 07:33
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 26 марта в 15:05
Происшествия

В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
RT на русском 05:37
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Политика

Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.
Известия вчера в 06:06
Культура

Собчак и Богомолов стали первыми гостями шоу «Кто хочет стать миллионером?» во время коронавируса

Экспресс газета 08:20
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Evo-rus.com 08:08
Политика

Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране

Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
РИА Новости вчера в 18:04
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Политика

Российские военные начали работы по дезинфекции в итальянском Бергамо

Российские военные специалисты прибыли в итальянский город Бергамо для борьбы с коронавирусом. Они приступили к оказанию помощи гражданам.
РИА Новости вчера в 19:44
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Общество

Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок

Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.
REGNUM 07:23
Футбол

Гол Милевского принес «Динамо-Брест» победу над «Слуцком»

Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил 35-летний украинский форвард Артем Милевский.
Sport24.ru 07:53
Происшествия

В Иркутской области у четырех человек заподозрили коронавирус

Еще четыре человека с подозрением на коронавирус госпитализированы в Иркутской области, сообщил в субботу врио губернатора региона Игорь Кобзев.
РИА Новости 07:18
Общество

Передвижение жителей Чечни ограничили

Въезд в Грозный и передвижение жителей Чечни ограничиваются решением руководства республики из-за угрозы распространения коронавируса, заявил председатель чеченского парламента Магомед Даудов.
Lenta.ru 08:22
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из Индийского океана в Атлантику

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" обогнул крайнюю южную точку Африки - мыс Игольный и тем самым перешел из вод Индийского океана в Атлантику, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов.
Интерфакс 05:43
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.
Российская газета 08:44
Общество

В ВОЗ заявили об опасности коронавируса для всех возрастов

Коронавирусная инфекция опасна для людей всех возрастов, смертность и заражения наблюдаются и у молодых людей, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 07:24
Происшествия

В Санкт-Петербурге мужчина сбежал из карантина

В Санкт-Петербурге из карантина в связи с коронавирусной инфекцией сбежал мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 28 марта.
Известия 07:29
Политика

Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину

Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
Известия 07:47
Политика

Зеленский произвёл ключевые перестановки в армии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначениях на ключевые посты в армии Украины.
RT на русском 08:41
Футбол

Игроки сборной России рассказали о профилактике коронавируса

Пресс-служба сборной России опубликовала видеоролик, на котором игроки национальной команды доходчиво рассказывают о профилактике коронавируса.
Бомбардир.ру 05:50
Космос

Меркурий мог быть пригоден для жизни

Ученые объясняют: несмотря на то, что внешняя часть планеты переходит от экстремальной жары к экстремальному холоду, под поверхностью условия гораздо более мягкие.
TV BRICS вчера в 08:00
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