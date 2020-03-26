Финансы
РИА НовостиКурс доллара превысил 79 рублей
Курс доллара перешагнул отметку в 79 рублей, евро поднялся до 86,07 рубля, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10:08 (мск) курс американской валюты опустился до 78,89 рубля. Майский фьючерс на североморскую смесь марки Brent снижается на 1,83% — до 26,89 доллара за баррель.
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Как сказано в релизе, Генпрокуратура направила в Роскомнадзор сообщение с требованием удалить информацию о принятом приказе министра обороны «О введении в Москве комендантского часа».
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Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей
Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
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Украина просит перемирия в Донбассе в связи с эпидемией коронавируса
Украина попросила о перемирии в Донбассе через ОБСЕ на время эпидемии коронавируса.
Здоровье
Путин подписал закон о госрегулировании цен на медикаменты
Президент России Владимир Путин утвердил изменения в законе "Об обращении лекарственных средств", позволяющие правительству регулировать цены на медикаменты.
Происшествия
Следователь в Подмосковье задержан за взятку в 5 млн рублей
В подмосковном Красногорске следователь задержан при получении взятки в размере 5 миллионов рублей, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова "Интерфаксу".
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Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
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Политика
В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса
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Общество
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Общество
Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал
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Италию не устроил итоговый документ, итог видеоконференции стран Европейского Союза.
Политика
Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии
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Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.