Энергетика
ТАССЦена на нефть Brent превысила $30
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.
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Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
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Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
Общество
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Недавно на аукцион была выставлена BMW 7-Series 1997 года выпуска.
Общество
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Общество
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Все, с кем контактировал пациент, осмотрены медиками, находятся на карантине.
Общество
Собянин сообщил о начале пика заболеваемости коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в столице еще не пройден.
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Ранний предок современных животных был найден в Австралии
Ранний предок современных животных был найден в Австралии.
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Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом
Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Происшествия
На Кубани проходят лечение восемь человек с коронавирусом
Восемь человек лечатся в крае, одна женщина, находившаяся на Кубани транзитом, — в Москве.
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Участники российской гуманитарной операции в Италии: «Итальянцы были ошарашены нашей оперативностью»
Всего за сутки Россия перебросила в Италию беспрецедентный гуманитарный десант, который в официальных отчетах для прессы тактично назван «оперативной группой военных врачей, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, с современным оборудованием для диагностики и дезинфекции».