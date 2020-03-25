Энергетика

ТАССТАССЦена на нефть Brent превысила $30

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.
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Цена на нефть марки Brent поднялась до $30 за баррель

Smolnarod.ru00:21

Стоимость нефти Brent превысила 30 долларов на бирже ICE

Вечерняя Москва00:10

Цена на нефть марки Brent выросла до $30,05

Комсомольская правдавчера в 19:16

Цена барреля нефти Brent превысила 30 долларов

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Цена на нефть Brent превысила $30

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Цена нефти Brent поднималась выше $30

Коммерсантъвчера в 19:23

Нефть Brent выросла в цене более чем на 3%

Татар-информвчера в 01:25
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Появились первые фото российской Lada от украинского ЗАЗ

Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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