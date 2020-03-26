Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара превысил 79 рублей, евро — 87 рублей

На открытии торгов курс доллара вырос на 33 копейки по сравнению с показателем на момент закрытия предыдущей торговой сессии и составил 77,79 рубля. Курс евро вырос на 26 копеек и составил 85,66 рубля за €1. По состоянию на 10:02 мск курс евро вырос до 86,84 рубля.
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Курс доллара превысил ₽79, евро — ₽87

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Курс доллара вырос на рубль, евро – на полтора рубля

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Курс рубля на 26 марта 2020 года: доллар подорожал до 79,03, евро – до 86,18

Комсомольская правдавчера в 03:44
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"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
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В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

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В РФ и Италии ответили на критику российской помощи в борьбе с вирусом

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Есть мнения, что их будут штрафовать, но пока непонятно, на основании чего – в связи с нарушением трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) или же за нарушение санитарно-эпидемиологического режима, что вообще является уголовно-наказуемым деянием с риском получить реальный срок (ст. 263 УК РФ).
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Российская газета 15:14
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Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
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Нештатная ситуация произошла на спутнике «Экспресс-АМ6»

ТК Звезда 01:08
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Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
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В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

В Москве скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 14:25
Экономика

Россияне стали чаще снимать наличные

Россияне стали чаще снимать наличные, сообщил РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
РИА Новости 13:50
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В Саратове подтвержден второй случай заболевания коронавирусом

В Саратовской области 27 марта подтвержден второй случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Регион 64 15:23
Общество

Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

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В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
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У сирийских броневиков, кроме другого названия - SAV, иное оформление защиты радиатора, в бампере видны дополнительные фары.
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Ранний предок современных животных был найден в Австралии.
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Сегодня ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Любомудров.
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Capcom отключила бету Resident Evil: Resistance на PS4 и РС

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Турция приостанавливает международное авиасообщение.
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