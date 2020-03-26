Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара превысил 79 рублей, евро — 87 рублей

На открытии торгов курс доллара вырос на 33 копейки по сравнению с показателем на момент закрытия предыдущей торговой сессии и составил 77,79 рубля. Курс евро вырос на 26 копеек и составил 85,66 рубля за €1. По состоянию на 10:02 мск курс евро вырос до 86,84 рубля.
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Курс доллара превысил 79 рублей

RT на русском10:24

Официальный курс доллара вырос почти на 1 рубль, евро — на 1,8 рубля

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Падение цены нефти Brent ускорилось, курс доллара превысил 79 рублей

Росбалт10:48

Курс доллара превысил ₽79, евро — ₽87

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Курс доллара вырос на рубль, евро – на полтора рубля

Взгляд-инфовчера в 06:21

Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

ТАСС10:52

Курс рубля на 26 марта 2020 года: доллар подорожал до 79,03, евро – до 86,18

Комсомольская правдавчера в 03:44
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Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 04:28
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Россияне начали закрывать вклады и снимать наличные

Пояснение Минфина Накануне глава министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что взымать налог с доходов по банковским вкладам и инвестиций в облигации начнут в 2021 году, а первые уведомления об этом граждане получат в 2022 году.
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Задержан экс-начальник МЧС России по Курганской области

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Evo-rus.com 09:09
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В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
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«Солнечная» выживалка Last Oasis вышла в ранний доступ

Продержать Last Oasis в раннем доступе разработчики планируют до двух лет.
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Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
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Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу

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Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru 01:24
Здоровье

Минздрав Башкирии озвучил график работы поликлиник

В Башкирии профилактические мероприятия по коронавирусу не затронут деятельность поликлиник. Они будут принимать жителей в прежнем режиме.
РБК Уфа 06:32
Общество

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС 13:19
Общество

Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Московский Комсомолец 02:52
Общество

Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели

Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.
Российская газета 11:45
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Северная Македония официально стала членом НАТО

Американский госсекретарь Майк Помпео объявил, что Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО.
Газета.Ru 12:33
Общество

Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю.
РБК 11:57
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
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Комментатор UFC подозревает коронавирус у Хабиба

Напомним, бой Хабиб — Фергюсон должен был состояться 18 апреля в Бруклине (США), однако власти Нью-Йорка запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса.
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Под Владимиром задержали фигуранта дела о гибели псковских десантников

Во Владимирской области задержали бывшего боевика, 20 лет назад участвовавшего в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 псковских десантника, сообщила ФСБ.
РИА Новости вчера в 07:20
Общество

Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
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Николая Губенко с женой госпитализировали в больницу в Коммунарке

Депутат Мосгордумы, актер и сценарист Николай Губенко госпитализирован в Коммунарку с пневмонией, его проверят на коронавирус, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 03:32
Общество

Конгресс США одобрил меры по поддержке экономики на $2 трлн

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет стимулирующих мер для экономики в размере 2 трлн долларов.
BFM.ru 14:19
Экономика

Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
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Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное

По данным на 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев, 546 из них — в Москве.
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«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
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Подсчитаны масштабы заражения коронавирусом внутри России

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Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
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