Финансы
Rambler News ServiceКурс доллара превысил 79 рублей, евро — 87 рублей
На открытии торгов курс доллара вырос на 33 копейки по сравнению с показателем на момент закрытия предыдущей торговой сессии и составил 77,79 рубля. Курс евро вырос на 26 копеек и составил 85,66 рубля за €1. По состоянию на 10:02 мск курс евро вырос до 86,84 рубля.
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Курс рубля на 26 марта 2020 года: доллар подорожал до 79,03, евро – до 86,18
Комсомольская правдавчера в 03:44
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Комментарии
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Экономика
Россияне начали закрывать вклады и снимать наличные
Пояснение Минфина Накануне глава министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что взымать налог с доходов по банковским вкладам и инвестиций в облигации начнут в 2021 году, а первые уведомления об этом граждане получат в 2022 году.
Происшествия
Задержан экс-начальник МЧС России по Курганской области
Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Игры
«Солнечная» выживалка Last Oasis вышла в ранний доступ
Продержать Last Oasis в раннем доступе разработчики планируют до двух лет.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу
За последние сутки в России зарегистрировано 196 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Здоровье
Минздрав Башкирии озвучил график работы поликлиник
В Башкирии профилактические мероприятия по коронавирусу не затронут деятельность поликлиник. Они будут принимать жителей в прежнем режиме.
Общество
Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса
Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Общество
Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели
Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.
Политика
Северная Македония официально стала членом НАТО
Американский госсекретарь Майк Помпео объявил, что Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО.
Общество
Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности
Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Единоборства
Комментатор UFC подозревает коронавирус у Хабиба
Напомним, бой Хабиб — Фергюсон должен был состояться 18 апреля в Бруклине (США), однако власти Нью-Йорка запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса.
Происшествия
Под Владимиром задержали фигуранта дела о гибели псковских десантников
Во Владимирской области задержали бывшего боевика, 20 лет назад участвовавшего в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 псковских десантника, сообщила ФСБ.
Общество
Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Шоу-бизнес
Николая Губенко с женой госпитализировали в больницу в Коммунарке
Депутат Мосгордумы, актер и сценарист Николай Губенко госпитализирован в Коммунарку с пневмонией, его проверят на коронавирус, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Общество
Конгресс США одобрил меры по поддержке экономики на $2 трлн
Палата представителей Конгресса США одобрила пакет стимулирующих мер для экономики в размере 2 трлн долларов.
Экономика
Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Общество
В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное
По данным на 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев, 546 из них — в Москве.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
Политика
Захарова назвала санкции против Венесуэлы «орудием геноцида»
Россия призывает снять санкции с Венесуэлы, которые в сложной экономической ситуации и во время пандемии коронавируса становятся орудием геноцида, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Общество
Подсчитаны масштабы заражения коронавирусом внутри России
В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.