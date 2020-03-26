На открытии торгов курс доллара вырос на 33 копейки по сравнению с показателем на момент закрытия предыдущей торговой сессии и составил 77,79 рубля. Курс евро вырос на 26 копеек и составил 85,66 рубля за €1. По состоянию на 10:02 мск курс евро вырос до 86,84 рубля.

Экономика Россияне начали закрывать вклады и снимать наличные Пояснение Минфина Накануне глава министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что взымать налог с доходов по банковским вкладам и инвестиций в облигации начнут в 2021 году, а первые уведомления об этом граждане получат в 2022 году.

Общество Названы размеры штрафов для нарушителей карантина Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.

Здоровье Минздрав Башкирии озвучил график работы поликлиник В Башкирии профилактические мероприятия по коронавирусу не затронут деятельность поликлиник. Они будут принимать жителей в прежнем режиме.

Общество Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.

Общество Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю.

Единоборства Комментатор UFC подозревает коронавирус у Хабиба Напомним, бой Хабиб — Фергюсон должен был состояться 18 апреля в Бруклине (США), однако власти Нью-Йорка запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса.

Происшествия Под Владимиром задержали фигуранта дела о гибели псковских десантников Во Владимирской области задержали бывшего боевика, 20 лет назад участвовавшего в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 псковских десантника, сообщила ФСБ.

Шоу-бизнес Николая Губенко с женой госпитализировали в больницу в Коммунарке Депутат Мосгордумы, актер и сценарист Николай Губенко госпитализирован в Коммунарку с пневмонией, его проверят на коронавирус, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Экономика Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Экономика Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса «Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.

Политика Захарова назвала санкции против Венесуэлы «орудием геноцида» Россия призывает снять санкции с Венесуэлы, которые в сложной экономической ситуации и во время пандемии коронавируса становятся орудием геноцида, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.