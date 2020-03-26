Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара превысил 79 рублей, евро — 87 рублей

На открытии торгов курс доллара вырос на 33 копейки по сравнению с показателем на момент закрытия предыдущей торговой сессии и составил 77,79 рубля. Курс евро вырос на 26 копеек и составил 85,66 рубля за €1. По состоянию на 10:02 мск курс евро вырос до 86,84 рубля.
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Курс доллара превысил 79 рублей

RT на русском10:24

Падение цены нефти Brent ускорилось, курс доллара превысил 79 рублей

Росбалт10:48

Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

ТАСС10:52

Курс доллара превысил ₽79, евро — ₽87

РБК10:45

Курс доллара вырос на рубль, евро – на полтора рубля

Взгляд-инфовчера в 06:21

Официальный курс доллара вырос почти на 1 рубль, евро — на 1,8 рубля

Банки.рувчера в 06:13

Курс доллара на Московской бирже превысил 79 рублей

Life.ruвчера в 03:32
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Общество

Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

REGNUM 08:43
Общество

Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал распространить меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве, на все регионы.
RT на русском 05:21
Общество

Во Франции продлен режим самоизоляции

Во Франции продлили режим самоизоляции до 15 апреля. Об этом 27 марта заявил премьер-министр республики Эдуар Филипп.
Известия 12:35
Армия и оружие

НАТО обвинило ВКС РФ в нарушении норм безопасности на Балтике

Брюссель, 27 марта 2020, 18:41 — REGNUM О перехвате российского военного самолёта заявили 27 марта в НАТО.
REGNUM 11:41
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском 00:10
Политика

Маттео Салвини пригрозил выходом Италии из состава ЕС

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее раскритиковал итоговый документ саммита Евросоюза по противодействию коронавирусу COVID-2019.
RuNews24.ru 12:46
Политика

Около 70% россиян доверяют Путину, показал опрос

Более двух третей россиян (69%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 11:39
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 19:41
Экономика

Для предприятий Башкирии, пострадавших от коронавируса, снизят налоги

Власти Башкирии готовы снизить налоги для предприятий, которые пострадали от ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.
ГлавУфа 12:38
Политика

Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием

На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой украинцев до полного прекращения международных пассажирских перевозок, анонсированного на 28 марта.
Lenta.ru 10:21
Политика

Лукашенко задумался о происхождении коронавируса

Лукашенко пообещал, что "расскажет много интересного" на эту тему, когда в мире "спадет психоз".
Газета.Ru 10:29
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Общество

Испания вернула китайской компании неточные экспресс-тесты на COVID-19

Министерство здравоохранения Испании вернуло китайской компании 9 тысяч экспресс-тестов на COVID-19, поскольку они были неточными, китайские власти сообщили, что у фирмы нет соответствующей лицензии.
РИА Новости вчера в 10:04
Общество

Росавиация отрицает предложение ограничить авиасообщение внутри страны

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что Росавиация для предотвращения распространения вируса COVID-19 предложила правительству серьезно ограничить авиасообщение внутри России, прежде всего Москвы с регионами.
Коммерсантъ 11:29
Общество

BlaBlaCar приостанавливает работу в России из-за коронавируса

Французский сервис по поиску попутчиков при поездках не автомобиле BlaBlaCar приостанавливает работу в России на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
РБК 12:15
Экономика

Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 09:50
Энергетика

Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25

На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.
РБК 10:11
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Ведомости 09:32
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Общество

Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:01
Кино

Меган Маркл озвучила первый проект для Disney

7 новостей 07:20
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Происшествия

На Украине тело умершего от коронавируса выбросили на улицу в мешке

В Тернопольской области Украины врачи выбросили за дверь в мешке тело умершего от коронавируса 68-летнего мужчины.
Lenta.ru 08:44
Общество

Собянин открыл крупнейший коронавирусный стационар в ГКБ № 15

Росбалт 11:00
Общество

Более тысячи россиян заразились коронавирусом

1. Больше тысячи пациентов с коронавирусом выявили в России Сейчас в стране 1036 подтвержденных случаев коронавируса, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы.
Lenta.ru 05:00
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Здоровье

Главврач краевой больницы: коронавирусом могут переболеть 2/3 жителей края

ТВ-Енисей 09:30
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
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Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 11:50
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