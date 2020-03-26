Более чем на 2% вырос курс доллара к рублю к уровню закрытия предыдущих торгов на Московской бирже 27 марта.

Общество В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).

Шоу-бизнес Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии Композитор Игорь Крутой рассказал газете "Московский комсомолец" о сообщении, которое он получил от жены певца Льва Лещенко после его госпитализации в больницу в Коммунарке.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.

Общество На Украине сообщили о начале эвакуации россиян Спецпоезд по маршруту Киев-Москва, который организован для вывоза россиян из Украины из-за ситуации с коронавирусом, выехал из украинской столицы в пятницу вечером, в РФ отправились более 700 человек, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Экономика Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.

Общество Названы размеры штрафов для нарушителей карантина Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.

Общество В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от человека Представитель министерства здравоохранении Бельгии Эмманюэль Андрэ на пресс-конференции сообщил, что в стране зафиксирован случай передачи коронавирусной инфекции от человека кошке.

Общество Песков назвал цель нерабочей недели Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.

Общество ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.