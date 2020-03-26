Финансы

Красная веснаКрасная веснаКурс доллара превысил 79 рублей на Мосбирже

Более чем на 2% вырос курс доллара к рублю к уровню закрытия предыдущих торгов на Московской бирже 27 марта.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Падение цены нефти Brent ускорилось, курс доллара превысил 79 рублей

Росбалт10:48

Курс рубля на 26 марта 2020 года: доллар подорожал до 79,03, евро – до 86,18

Комсомольская правдавчера в 03:44

Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

ТАСС10:52

Курс доллара вырос на рубль, евро – на полтора рубля

Взгляд-инфовчера в 06:21

Официальный курс доллара вырос почти на 1 рубль, евро — на 1,8 рубля

Банки.рувчера в 06:13

Курс доллара превысил ₽79, евро — ₽87

РБК10:45

Курс доллара на Московской бирже превысил 79 рублей

Life.ruвчера в 03:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 19:18, Ашберн

Комментарии

Общество

В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек

Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).
РИА Новости 17:39
Шоу-бизнес

Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

Композитор Игорь Крутой рассказал газете "Московский комсомолец" о сообщении, которое он получил от жены певца Льва Лещенко после его госпитализации в больницу в Коммунарке.
РИА Новости 18:29
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Гаджеты

Смартфон-флагман Huawei P40 Pro раскрыт незадолго до анонса

3DNews вчера в 05:00
Наука

Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
Piter.tv 01:32
Общество

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 17:35
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
ТАСС 09:56
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1000

В России на 27 марта число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией превысило тысячу и составляет 1036.
Иркутск Сегодня 07:38
Общество

В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

В Москве умерла пациентка с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации.
РИА Новости 15:21
Общество

На Украине сообщили о начале эвакуации россиян

Спецпоезд по маршруту Киев-Москва, который организован для вывоза россиян из Украины из-за ситуации с коронавирусом, выехал из украинской столицы в пятницу вечером, в РФ отправились более 700 человек, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
РИА Новости 16:54
Экономика

Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Вести.Ru 12:29
Политика

Зеленский заявил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд

Украина в ближайшие две недели может получить транш в размере $2 млрд от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия 15:32
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru 01:24
Общество

В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от человека

Представитель министерства здравоохранении Бельгии Эмманюэль Андрэ на пресс-конференции сообщил, что в стране зафиксирован случай передачи коронавирусной инфекции от человека кошке.
Телеканал Санкт-Петербург 11:30
Общество

Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за прибывших из Таиланда туристов

Власти Южно-Сахалинского городского округа в пятницу ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прибывших из Таиланда сахалинских туристов.
ТАСС 01:23
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 19:41
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Общество

Песков назвал цель нерабочей недели

Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
REGNUM 08:13
Общество

В России разработали тест для определения иммунитета к коронавирусу

На следующей неделе в распоряжении врачей появится новая тест-система, которая поможет определить людей, имеющих иммунитет к новому штамму коронавируса.
Профиль 08:08
Здоровье

Мешает поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

МедиаПоток 06:31
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске дефицита муки в России

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий ожидает дефицита муки в стране в ближайшем будущем.
Московский Комсомолец вчера в 08:09
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 04:28
Общество

Первый сомнительный тест на коронавирус выявлен в Иркутской области

Первый сомнительный тест на коронавирус выявили в Иркутской области.
Вести Иркутск 08:31
Общество

ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
Медиазона 04:03
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru 11:04
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное