Финансы
Красная веснаКурс доллара превысил 79 рублей на Мосбирже
Более чем на 2% вырос курс доллара к рублю к уровню закрытия предыдущих торгов на Московской бирже 27 марта.
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Курс рубля на 26 марта 2020 года: доллар подорожал до 79,03, евро – до 86,18
Комсомольская правдавчера в 03:44
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Комментарии
Общество
В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек
Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).
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Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии
Композитор Игорь Крутой рассказал газете "Московский комсомолец" о сообщении, которое он получил от жены певца Льва Лещенко после его госпитализации в больницу в Коммунарке.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
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Смартфон-флагман Huawei P40 Pro раскрыт незадолго до анонса
Наука
Названа резко осложняющая коронавирус болезнь
Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
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Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
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Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1000
В России на 27 марта число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией превысило тысячу и составляет 1036.
Общество
В Москве скончалась пациентка с коронавирусом
В Москве умерла пациентка с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации.
Общество
На Украине сообщили о начале эвакуации россиян
Спецпоезд по маршруту Киев-Москва, который организован для вывоза россиян из Украины из-за ситуации с коронавирусом, выехал из украинской столицы в пятницу вечером, в РФ отправились более 700 человек, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Экономика
Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Политика
Зеленский заявил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд
Украина в ближайшие две недели может получить транш в размере $2 млрд от Международного валютного фонда (МВФ).
Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Общество
В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от человека
Представитель министерства здравоохранении Бельгии Эмманюэль Андрэ на пресс-конференции сообщил, что в стране зафиксирован случай передачи коронавирусной инфекции от человека кошке.
Общество
Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за прибывших из Таиланда туристов
Власти Южно-Сахалинского городского округа в пятницу ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прибывших из Таиланда сахалинских туристов.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Песков назвал цель нерабочей недели
Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
Общество
В России разработали тест для определения иммунитета к коронавирусу
На следующей неделе в распоряжении врачей появится новая тест-система, которая поможет определить людей, имеющих иммунитет к новому штамму коронавируса.
Здоровье
Мешает поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске дефицита муки в России
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий ожидает дефицита муки в стране в ближайшем будущем.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Общество
Первый сомнительный тест на коронавирус выявлен в Иркутской области
Первый сомнительный тест на коронавирус выявили в Иркутской области.
Общество
ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки
Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
Происшествия
В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.