Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс доллара превысил 79 рублей на открытии торгов

На открытии торгов в среду, 1 апреля, рубль снизился к доллару и евро, гласят данные Мосбиржи.
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Курсы доллара и евро снижаются на открытии торгов

Rambler News Serviceвчера в 03:08

Курс доллара превысил 79 рублей на открытии торгов

Газета.Ru03:12

На открытии торгов курс доллара превысил ₽79, евро — ₽87

РБК03:03

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 79 рублей, курс евро - до 87

ТАССвчера в 03:31

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи составил 79,09 рубля, евро – 87 рублей

Право.ру03:47

Курс доллара на открытии торгов взлетел выше 80 рублей

Диалог30 марта в 04:29

На открытии торгов Мосбиржи курс евро вырос до 89 рублей, доллара — до 80 рублей

Urbc.Ru30 марта в 04:06
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