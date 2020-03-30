На открытии торгов в среду, 1 апреля, рубль снизился к доллару и евро, гласят данные Мосбиржи.

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Футбол «Тоттенхэм» оценил Кейна в 200 млн фунтов Руководство лондонского Тоттенхэма оценило нападающего Гарри Кейна в 200 млн фунтов стерлингов, надеясь удержать игрока в составе команды.

Общество ВОЗ заявила о скором преодолении числа заболевших в миллион человек Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе выступления на пресс-конференции в Женеве привел неутешительные данные о том, что за последнюю неделю число смертей от пандемии коронавируса в мире удвоилось.

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Технологии Apple покупает приложение для прогноза погоды Dark Sky Apple приобрела приложение для прогноза погоды Dark Sky, которое высоко ценится благодаря своим радиолокационным картам и точности своих гиперлокальных, поминутных прогнозов погоды.

Авто На АвтоВАЗе рассказали о сборке Chevrolet Niva Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.

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