Финансы
Газета.RuКурс доллара превысил 79 рублей на открытии торгов
На открытии торгов в среду, 1 апреля, рубль снизился к доллару и евро, гласят данные Мосбиржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
На открытии торгов Мосбиржи курс евро вырос до 89 рублей, доллара — до 80 рублей
Urbc.Ru30 марта в 04:06
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
Комментарии
Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева узнала результаты теста на коронавирус
Общество
За сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 18,8%
За сутки число заразившихся коронавирусом в России возросло на 18,8%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Происшествия
Житель Москвы заразил коронавирусом четырех человек в Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков в среду сообщил, что житель Москвы приехал погостить в Омск и заразил коронавирусом семью из четырех человек.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Футбол
«Тоттенхэм» оценил Кейна в 200 млн фунтов
Руководство лондонского Тоттенхэма оценило нападающего Гарри Кейна в 200 млн фунтов стерлингов, надеясь удержать игрока в составе команды.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Общество
ВОЗ заявила о скором преодолении числа заболевших в миллион человек
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе выступления на пресс-конференции в Женеве привел неутешительные данные о том, что за последнюю неделю число смертей от пандемии коронавируса в мире удвоилось.
Технологии
Анонс ремастера или первоапрельская шутка — разработчики обновили сайт Crysis
Компания Crytek обновила официальный сайт первой части Crysis.
Экономика
ЦБ России с 1 апреля приостановит покупку золота на внутреннем рынке
Банк России с 1 апреля текущего года приостановит покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, пишут «Известия» со ссылкой на сообщение регулятора.
Общество
Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Транспорт
Россиянам объяснили правила возврата стоимости авиабилетов
Минтранс России объяснил гражданам правила возврата стоимости авиабилетов, оформленных по невозвратным тарифам.
Политика
Путин провёл дистанционное совещание с членами правительства
Владимир Путин провёл совещание с членами правительства. Оно прошло дистанционно из Ново-Огарево.
Здоровье
Режим самоизоляции введен в Хабаровском крае
В Хабаровском крае введены усиленные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент портала PROkhab.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Энергетика
Bloomberg узнал об отказе России увеличивать добычу нефти с 1 апреля
Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
Общество
В Италии у жителей города Феррара обнаружили иммунитет к коронавирусу
В Италии у жителей провинции Феррара ученые обнаружили иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила La Nuova Ferrara.
Общество
Россияне пожаловались на условия карантина в Риме
Россияне, которые находились на круизном лайнере Costa Luminosa, рассказали об условиях содержания в отеле в Риме, куда их поместили на карантин после выявления на судне инфицированных коронавирусом, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Технологии
Apple покупает приложение для прогноза погоды Dark Sky
Apple приобрела приложение для прогноза погоды Dark Sky, которое высоко ценится благодаря своим радиолокационным картам и точности своих гиперлокальных, поминутных прогнозов погоды.
Авто
На АвтоВАЗе рассказали о сборке Chevrolet Niva
Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
Общество
Астраханские почтальоны доставят все пенсии и пособия на дом
По статистике, 8% клиентов Почты России получают пенсии в отделения связи.
Общество
У шестерых жителей Иркутской области подозревают коронавирус
У шестерых жителей Иркутской области выявили сомнительный тест на коронавирусную инфекцию.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус
В больнице в поселке Коммунарка, расположенного на территории Новой Москвы, проходят лечение большинство заразившихся коронавирусом жителей столицы и Подмосковья.
Единоборства
Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина
Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.