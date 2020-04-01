Финансы
Газета.RuКурс доллара превысил 79 рублей на открытии торгов
На открытии торгов в среду, 1 апреля, рубль снизился к доллару и евро, гласят данные Мосбиржи.
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Рынок России может покинуть Haval H6
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение для возвращения россиян
Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян, сообщают «Интерфакс», «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники.
Здоровье
Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа
Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Футбол
Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу
Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.
Общество
Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей были планы ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, передает РИА "Новости".
Общество
В России новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах
601 новый случай заражения коронавирусом выявлен за прошедшие сутки в России, сообщил 3 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Футбол
На изоляции: Дэвид Бекхэм постригся наголо
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне совладелец клуба «Интер» Майами, выступающего в МЛС, Дэвид Бекхэм отважился на смелый шаг в своей карьере – футболист постригся наголо.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Происшествия
В Мадриде полуголый мужчина с двумя мечами напал на полицию
Мужчина, вооруженный двумя мечами, был задержан Национальной полицией Испании в Мадриде, сообщили в ведомстве.
Политика
Каким будет посткоронавирусный мир
Ситуация двоякая, считает глава исследовательской группы "Циркон" Игорь Задорин: с одной стороны, есть коронавирус, а с другой – пандемия страха и "информационно-психологическая кампания устрашения, развернутая во многих странах и несоразмерная с эпидемией".
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Политика
Лукашенко: коронавирус могут использовать для передела мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал подозрение, что «сильные мира сего» могут использовать ситуацию, которую белорусский лидер охарактеризовал как «коронавирусный психоз», для того чтобы переделить мир без войны.
Наука
Первая вакцина от коронавируса прошла испытания
В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.
Энергетика
Путин допустил сокращение добычи нефти
Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
Религия
Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой «Умиление»
Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой "Умиление", которая традиционно перед "субботой Акафиста" приносится из крестового Владимирского храма в Патриаршией резиденции в Чистом переулке в Елоховский собор.
Происшествия
Во Владивостоке нашли сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Все сбежавшие из аэропорта Владивостока пассажиры рейса из Таиланда найдены и изолированы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство Приморского края.
Экономика
Возведение новостроек может затянуться на 9 месяцев
Застройщиков освободят от уплаты неустойки за срыв сроков сдачи жилых домов, а перевод затянувшихся строек в разряд проблемных притормозится.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
Космос
Новый цикл солнечной активности может начаться уже в этом месяце
Постепенное изменение магнитного поля нашей звезды обусловливает 11-летний цикл, однако подробное описание этой связи, а также механизмы возникновения проявлений активности Солнца, таких как солнечные пятна, до сих пор исследованы в недостаточной мере.
Общество
Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом
Министерство просвещения России ставит перед собой задачу завершить учебный год в установленные сроки и сделать так, чтобы в летний период школьником не пришлось учиться, но все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Здоровье
В Приморье умер первый пациент с коронавирусом
Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.
Космос
Подтвержден распад в Солнечной системе первой межзвездной кометы
Изображения с телескопа Hubble подтвердили распад кометы Борисова (2I/Borisov), прилетевшей в Солнечную систему из межзвездного пространства.
Общество
Российские врачи выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Политика
Россия передала США тест-систему на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Общество
Турецкие власти запретили людям младше 20 лет выходить на улицу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постановил запретить находиться на улице людям младше 20 лет.
Музыка
Юный певец из Севастополя завершил борьбу на шоу «Голос. Дети»
По правилам конкурса из трех ребят дальше проходил только один и им стал Артем. Наставница Полина Гагарина выбрала именно его.