Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс доллара превысил 79 рублей на открытии торгов

На открытии торгов в среду, 1 апреля, рубль снизился к доллару и евро, гласят данные Мосбиржи.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи составил 79,09 рубля, евро – 87 рублей

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Курс рубля падает к доллару и евро на торгах Московской биржи

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Доллар на открытии торгов упал ниже 79 рублей

Компания31 марта в 03:13
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Бывший владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Андрей Червиченко раскритиковал идею обнуления нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
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Власти Ростовской области смягчили режим самоизоляции

В Ростовской области смягчён режим самоизоляции для ряда категорий граждан, в их числе - пенсионеры.
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По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
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В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав

С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
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Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
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У 20% пациентов с коронавирусом заболевание протекает бессимптомно

У более чем 20% пациентов с диагностированным коронавирусом в России заболевание протекает бессимптомно.
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Всероссийскую перепись населения могут перенести на год

Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
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В Прикамье от коронавируса умер второй пациент

Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, умер еще один человек.
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РФС приостановил проведение футбольных матчей до 31 мая

«Приостановить с 17 марта 2020 года по 31 мая 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по виду спорта "футбол"», — говорится в сообщении.
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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
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С первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
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Главный арт-фестиваль Урала потерял спонсорские деньги Газпрома

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» потерял спонсора, с которым работал 6 лет.
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Ла Лига подготовила план возобновления тренировок для клубов

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Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом

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Теннисный турнир «Уимблдон»-2020 отменили

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