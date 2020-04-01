Финансы
Газета.RuКурс доллара превысил 79 рублей на открытии торгов
На открытии торгов в среду, 1 апреля, рубль снизился к доллару и евро, гласят данные Мосбиржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи составил 79,09 рубля, евро – 87 рублей
Право.рувчера в 03:47
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Комментарии
Политика
«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
Общество
В Красноярском крае ограничили продажу алкоголя
В Красноярском крае на время режима всеобщей изоляции ограничат продажу алкоголя.
Футбол
Экс-владелец «Спартака» раскритиковал идею обнуления сезона РПЛ
Бывший владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Андрей Червиченко раскритиковал идею обнуления нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единоборства
Фергюсон отреагировал на отмену боя с Нурмагомедовым
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Общество
Власти Ростовской области смягчили режим самоизоляции
В Ростовской области смягчён режим самоизоляции для ряда категорий граждан, в их числе - пенсионеры.
Экономика
Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости".
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Здоровье
В Омской области восемь человек заразились коронавирусом
По состоянию на сегодня, 2 апреля, в Омской области на карантине находятся 7146 омичей, еще 2332 человека сняли с учета.
Общество
В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав
С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Энергетика
Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%
Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Общество
У 20% пациентов с коронавирусом заболевание протекает бессимптомно
У более чем 20% пациентов с диагностированным коронавирусом в России заболевание протекает бессимптомно.
Общество
Всероссийскую перепись населения могут перенести на год
Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Происшествия
В Прикамье от коронавируса умер второй пациент
Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, умер еще один человек.
Футбол
РФС приостановил проведение футбольных матчей до 31 мая
«Приостановить с 17 марта 2020 года по 31 мая 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по виду спорта "футбол"», — говорится в сообщении.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об обработке продуктов из магазина
В Роспотребнадзоре рассказали гражданам, как обрабатывать продукты, которые были куплены в магазине, на фоне ситуации с распространением Covid-19.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Экономика
С первого апреля снижается тариф по страховым взносам
Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
Общество
Госдума одобрила закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина и фейки о коронавирусе.
Культура
Главный арт-фестиваль Урала потерял спонсорские деньги Газпрома
Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» потерял спонсора, с которым работал 6 лет.
Футбол
Ла Лига подготовила план возобновления тренировок для клубов
Ла Лига приготовила для клубов чемпионата Испании план по возвращению к тренировкам после того, как карантин, связанный с пандемией коронавируса, сообщает AS.
Культура
Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
Политика
Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Происшествия
Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом
В отношении двоих протестантов в Брянске возбуждено уголовное дело за нарушение карантина после того, как они заразили коронавирусом других прихожан.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Теннис