Финансы
Газета.RuКурс доллара превысил 79 рублей на открытии торгов
На открытии торгов в среду, 1 апреля, рубль снизился к доллару и евро, гласят данные Мосбиржи.
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На открытии торгов Мосбиржи курс евро вырос до 89 рублей, доллара — до 80 рублей
Urbc.Ru30 марта в 04:06
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