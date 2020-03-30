Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс доллара превысил 79 рублей на открытии торгов

На открытии торгов в среду, 1 апреля, рубль снизился к доллару и евро, гласят данные Мосбиржи.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи составил 79,09 рубля, евро – 87 рублей

Право.ру03:47

Курс валют сегодня: рубль падает на торгах

Свободная Пресса04:25

Курс доллара на открытии торгов взлетел выше 80 рублей

Диалог30 марта в 04:29

На открытии торгов курс доллара превысил ₽79, евро — ₽87

РБК03:03

Курс доллара на Мосбирже вырос до 79,09 рубля. Евро - до 87 рублей

ТАСС03:29

На МосБирже курс доллара достиг 79,09 рубля

News.ru03:15

На открытии торгов Мосбиржи курс евро вырос до 89 рублей, доллара — до 80 рублей

Urbc.Ru30 марта в 04:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 20:10, Ашберн

Комментарии

Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Единоборства

Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина

Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 06:53
Футбол

Геркус рассказал о споре с Семиным по поводу Фарфана

Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о споре с главным тренером "железнодорожником" Юрием Семиным из-за перуанского форварда Джефферсона Фарфана.
Газета.Ru 19:19
Общество

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Ведомости 20:04
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM 20:01
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире в ближайшее время превысит 1 млн

Глава ВОЗ выразил обеспокоенность в связи со "стремительным ростом и глобальным распространением инфекции".
Радио Маяк 14:53
Футбол

«Бавария» в ближайшее время может продлить контракт с Мюллером

Соглашение с 30-летним немцем будет рассчитано до 2023 года.
Советский спорт 30 марта в 06:03
Единоборства

Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости

Претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон прокомментировал срыв поединка с обладателем пояса, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
RT на русском 17:34
Политика

Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Газета.Ru 18:20
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Энергетика

Трамп намерен встретиться с главами американских нефтяных компаний

Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу встретиться с главами ведущих американских нефтяных компаний, пишет The Wall Street Journal.
Аргументы и Факты 19:44
Происшествия

Уволился генпрокурор Нидерландов, который вел дело MH17

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который занимался в том числе расследованием дела о катастрофе над Донбассом "Боинга" МН17, 1 апреля 2020 года оставил свой пост, сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу голландской Генпрокуратуры "С 1 апреля 2020 Фред Вестербеке будет новым начальником полиции Роттердама", — рассказали в ведомстве.
Украина.ру 10:57
Кино

Вышел трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» с Джерардом Батлером

Появился трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» студии STX Entertainment. Главную роль в картине исполнил шотландец Джерард Батлер.
News.ru 08:19
Общество

В Татарстане начали действовать пропуска по СМС для выхода из дома

В ответ пользователь получит код регистрации, который нужно отправить на тот же номер со словом «ЦЕЛЬ» и, соответственно, указать цель выхода из дома.
News.ru 07:11
Здоровье

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Интерфакс 01:12
Политика

Госдеп оценил гумпомощь из России

В Госдепартаменте прокомментировали доставленную в США гуманитарную помощь от России для борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 19:58
Происшествия

В «Матросской тишине» пожаловались на инфекцию и отсутствие тестов на коронавирус

Заключенные московского СИЗО № 1 «Матросская тишина» рассказали о вспышке пневмонии в СИЗО.
Lenta.ru 17:51
Экономика

Песков отказался комментировать уход «Роснефти» из Венесуэлы

Москва, 30 марта 2020, 14:58 — REGNUM Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков отказался комментировать сделку «Роснефти» в Венесуэле.
REGNUM 30 марта в 07:58
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform 08:39
Наука

Конец фильма: что видят люди перед смертью

Обычно речь идёт о пациентах больниц, побывавших в состоянии клинической смерти — на долю таких людей приходится основная часть специфических воспоминаний.
Популярная механика 06:18
Авто

Объявлены цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»

УАЗ назвал прайс на долгожданную новинку - УАЗ «Пикап» с 6-ступенчатой автоматической КП.
CarsWeek.ru 08:48
Общество

Семь регионов России ограничили движение по своей территории

Власти Астраханской области с 30 марта ограничили въезд на территорию региона, пересекать границу субъекта РФ разрешено только гражданам, проживающим в области, и грузовому транспорту.
Известия 17:23
Армия и оружие

Война: освобождены Ржев и Вязьма. Радио REGNUM

Хроника 1941−1945 гг. 1 апреля: освобождены Ржев и Вязьма. 1 апреля 1943 года закончилась Ржевско-Вяземская наступательная операция войск.
REGNUM вчера в 20:00
Общество

Госдума РФ поддержала наказание за нарушение карантина

Государственная дума РФ приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина.
Би-порт вчера в 05:00
Общество

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
ТАСС 17:22
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 11:55
Общество

Правительство Украины решило усилить карантинные меры

Правительство Украины приняло в среду решение усилить карантинные меры в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения вернувшихся из других стран.
ТАСС 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное