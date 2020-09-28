Банк России установил официальные курсы валют на 29 сентября. Курс доллара повысился на 1 рубль 85,18 копейки, составив 78,6713 рубля (76,8195 рубля на 28 сентября). Курс евро повысился на 1 рубль 81,53 копейки, до 91,479 рубля (с 89,6637 рубля на 28 сентября).