Официальный курс доллара повысился на 1,9 рубля, евро — на 1,8 рубля
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Банк России установил официальные курсы валют на 29 сентября. Курс доллара повысился на 1 рубль 85,18 копейки, составив 78,6713 рубля (76,8195 рубля на 28 сентября). Курс евро повысился на 1 рубль 81,53 копейки, до 91,479 рубля (с 89,6637 рубля на 28 сентября).В источнике
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