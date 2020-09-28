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Банки.ру
Банки.ру

Официальный курс доллара повысился на 1,9 рубля, евро — на 1,8 рубля

Банк России установил официальные курсы валют на 29 сентября. Курс доллара повысился на 1 рубль 85,18 копейки, составив 78,6713 рубля (76,8195 рубля на 28 сентября). Курс евро повысился на 1 рубль 81,53 копейки, до 91,479 рубля (с 89,6637 рубля на 28 сентября).В источнике
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Коммерсантъ

Курс евро обновил максимум с января 2016 года

Коммерсантъ03:51
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новости03:54
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАСС03:48
Известия

Курс доллара вырос до 79 рублей впервые со 2 апреля

Известия03:58
Вечерняя Москва

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с начала апреля

Вечерняя Москва03:42
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся до 79 рублей

Интерфакс03:47
Новый День

Новый валютный обвал: биржевой курс евро превысил отметку в 91 рубль

Новый День25 сентября в 10:45

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального
РИА Новости15:39
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газета12:12

В деле о гибели парома «Эстония» появились новые факты

По информации издания, в деле о гибели в Балтийском море в 1994 году парома «Эстония», следовавшего из Таллина в Стокгольм, появились новые факты, требующие дополнительного расследования причин крушения судна.
Известия08:29
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Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Коммерсантъ13:26
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Series X заберет 20% от хранилища 1 ТБ для файлов системы

Появилась информация о том, что консоль Xbox Series X резервирует почти 20 процентов своего внутреннего хранилища SSD объемом 1 ТБ для операционной системы, оставляя при этом около 800 ГБ для использования программного обеспечения.
МИТ14:39
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