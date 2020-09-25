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62инфо
62инфо

Курс Евро впервые с февраля 2016 года превысил 91 рубль

Евро превысил 91 рубль впервые за три с половиной года — с 11 февраля 2016 года.В источнике
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News.ru

Курс доллара поднялся до 79 рублей

News.ru03:40
Коммерсантъ

Курс доллара превысил 79 рублей впервые с начала апреля

Коммерсантъ03:51
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новости25 сентября в 10:24
ПРАЙМ

Курс доллара поднялся до 79 рублей

ПРАЙМ03:24
Интерфакс

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Интерфакс25 сентября в 10:02
Комсомольская правда

Евро поднялся выше 91 рубля впервые с февраля 2016 года

Комсомольская правда25 сентября в 10:23
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБК25 сентября в 10:04

К системе мгновенных переводов Сбера подключается Хоум Кредит

Банк «Хоум Кредит» находится в процессе подключения к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона, заявил «Известиям» директор департамента по развитию онлайн-сервисов кредитной организации Павел Михалев.
К системе мгновенных переводов Сбера подключается Хоум Кредит
Известия19:30
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В Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Серьезное обострение ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и военные действия между Арменией и Азербайджаном вызывают серьезное беспокойство Москвы и других стран, заявил в понедельник, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия06:28
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Получивших прививку от COVID-19 попросят заполнить электронный дневник

«Дневник самонаблюдения поможет оперативно передавать в Минздрав России всю необходимую информацию о самочувствии после вакцинирования от COVID-19», — прокомментировал нововведение замглавы Минцифры Олег Качанов.
ИА Красная Весна06:52
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Продолжение «Бората» получило длинное название

Сиквел получит длинное название Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).
Lenta.ru06:22
2

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфакс06:48
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Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомости03:36
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Высокий суд Лондона арестовал активы банкира Анатолия Мотылева

Высокий суд Лондона заморозил активы банкира Анатолия Мотылева по заявлению его финансового управляющего и на основании решения комитета кредиторов, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Интерфакс05:47

Экономисты дали точный прогноз по курсу доллара на октябрь

Присутствуют опасения из-за возможного наступления второй волны пандемии коронавируса, так как начинается сезон роста респираторных заболеваний, заявил в беседе с "Российской газетой" старший аналитик БКС Виталий Громадин.
Sputnik Таджикистан04:15

Xiaomi выпустила первый 8K-телевизор

Новинка под названием Mi TV Master Extreme Edition имеет 82-дюймовой Mini LED-матрицей с частотой обновления 120 Гц, а также поддержку технологий HDR10+, Dolby Vision и яркость 2000 нит.
The GEEK06:14
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