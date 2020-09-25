Банк «Хоум Кредит» находится в процессе подключения к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона, заявил «Известиям» директор департамента по развитию онлайн-сервисов кредитной организации Павел Михалев.
Серьезное обострение ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и военные действия между Арменией и Азербайджаном вызывают серьезное беспокойство Москвы и других стран, заявил в понедельник, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Дневник самонаблюдения поможет оперативно передавать в Минздрав России всю необходимую информацию о самочувствии после вакцинирования от COVID-19», — прокомментировал нововведение замглавы Минцифры Олег Качанов.
Сиквел получит длинное название Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).
В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Высокий суд Лондона заморозил активы банкира Анатолия Мотылева по заявлению его финансового управляющего и на основании решения комитета кредиторов, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Присутствуют опасения из-за возможного наступления второй волны пандемии коронавируса, так как начинается сезон роста респираторных заболеваний, заявил в беседе с "Российской газетой" старший аналитик БКС Виталий Громадин.