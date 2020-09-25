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62инфо
62инфо

Курс Евро впервые с февраля 2016 года превысил 91 рубль

Евро превысил 91 рубль впервые за три с половиной года — с 11 февраля 2016 года.В источнике
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News.ru

Курс доллара поднялся до 79 рублей

News.ru03:40
ПРАЙМ

Курс доллара поднялся до 79 рублей

ПРАЙМ03:24
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБК25 сентября в 10:04
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новости25 сентября в 10:24
Интерфакс

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Интерфакс25 сентября в 10:02
Комсомольская правда

Евро поднялся выше 91 рубля впервые с февраля 2016 года

Комсомольская правда25 сентября в 10:23
Коммерсантъ

Курс доллара превысил 79 рублей впервые с начала апреля

Коммерсантъ03:51

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального
Ведомости06:16
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Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Журналист подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых.
Российская газета00:16
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В Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Серьезное обострение ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и военные действия между Арменией и Азербайджаном вызывают серьезное беспокойство Москвы и других стран, заявил в понедельник, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия06:28
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Запрет въезда на Украину для иностранцев перестал действовать

Запрет иностранцам на въезд на Украину, введенный из-за коронавируса, перестал действовать в понедельник, заявил РИА Новости представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
РИА Новости05:26
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Меган Маркл и принц Гарри снимутся в реалити-шоу для Netflix

Британские СМИ со ссылкой на источники в окружении герцогов Сассекских сообщают, что принц Гарри и Меган Маркл согласились на съемки в новом реалити-шоу для платформы Netflix, с которой недавно подписали многолетний контракт на £112 миллионов.
Super.ru06:25