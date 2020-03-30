Финансы

Рифей-ПермьРифей-ПермьКурс доллара на торгах поднялся выше 80 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 2,6 процента и превысил отметку в 80 рублей, сообщает агентство ТАСС. Европейская валюта на открытии торгов выросла до 88,79 рубля. В ходе торгов курс евро торговался выше 89 рублей.
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Курс евро на Мосбирже перешел к снижению

ТАСС04:45

Курс доллара превысил 80 рублей

Аргументы и Факты04:24

Курс доллара на открытии торгов превысил 80 рублей

Rambler News Service03:08

Курс доллара превысил ₽80, евро — ₽89

РБК03:03

Курс доллара не задержался выше уровня 80 руб./$

Коммерсантъ04:55

Доллар на бирже превысил 80 рублей

Forbes03:14

Курс доллара превысил 80 рублей

RT на русском03:03
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Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
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«Буду гулять!»: почему либералы Москвы отказываются соблюдать самоизоляцию

Депутат Совета депутатов Кунцевского района Денис Шендерович отказался соблюдать самоизоляцию в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Ридус 05:06
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В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

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Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

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Общество

В Волгоградской области вводят новые ограничения из-за COVID-19

Всем жителям региона рекомендован режим самоизоляции. Волгоградская область ввела ограничения, последовав примеру других субъектов РФ.
REGNUM 11:57
Общество

В «Ростехе» разработали противовирусный комбинезон

В госкорпорации «Ростех» объявили о создании комбинезона для защиты от биологических и химических угроз.
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Тюменке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

Во время лапароскопической операции врач-гинеколог обнаружила, что кроме жировой ткани в кисте находятся пучок волос и 4 зуба.
Уральский меридиан 03:58
Общество

Режим самоизоляции для москвичей продлится до 14 апреля

Режим самоизоляции для москвичей будет действовать до 14 апреля, сообщили в столичном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 10:57
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Политика

Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин на совещании попросил своих полпредов в округах обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:13
Авто

В Казахстане стартовал выпуск Chevrolet Damas и Chevrolet Labo

Что касается новых Damas и Labo, то они станут самыми доступными предложениями в коммерческом классе авторынка Казахстана.
Daily-Motor.Ru вчера в 01:03
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:16
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.
Вести Подмосковья 11:43
Общество

Режим полной самоизоляции вводят еще несколько российских регионов

Ранее вслед за Москвой режим полной изоляции ввели в Рязанской и Вологодской областях.
МИР 24 11:21
Общество

Власти Курской области ввели режим самоизоляции в регионе

Всеобщий режим самоизоляции для населения ввели в Курской области, которая остается в настоящее время единственным регионом Центрального федерального округа без выявленных случаев заражения коронавирусом, до 12 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
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Политика

Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины

Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Интерфакс 08:20
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В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 06:48
Интернет

В Telegram добавили папки для чатов и каналов

Мессенджер Telegram объявил о запуске нескольких новых функций. Среди них — сортировка и группировка чатов, каналов и ботов.
Дождь 08:26
Космос

Хаббл фотографирует галактику с одной рукой

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Общество

В Саратовской области ввели режим самоизоляции

В Саратовской области введены дополнительные ограничения для жителей для профилактики распространения коронавирусной инфекции.
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Общество

«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России

Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Российская газета 07:39
Общество

В Рязани обнародовали график дезинфекции и список улиц для обработки

В Рязани обнародовали график дезинфекции и список улиц для обработки. Эта информация есть на сайте администрации города.
RZN.info 10:45
Экономика

Минск хочет получить от МВФ $900 млн на борьбу с коронавирусом

Напомним, 28 марта Госдеп США сообщил о готовности выделить Белоруссии $1,3 млн для борьбы коронавирусом COVID-19.
REGNUM 11:25
Общество

Режим полной самоизоляции готовятся ввести в Нижегородской области

Усиленные меры ограничения и контроля в связи с ситуацией по коронавирусу обсудили на совещании при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине 30 марта.
ННТВ 10:13
Единоборства

Нурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

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Общество

В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога

Из закрытого на карантин музея «Сингер Ларен» в голландском городе Ларен украли картину Винсента Ван Гога «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной», пишет AP.
Полит.ру 10:54
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