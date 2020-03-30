Финансы
Рифей-ПермьКурс доллара на торгах поднялся выше 80 рублей
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 2,6 процента и превысил отметку в 80 рублей, сообщает агентство ТАСС. Европейская валюта на открытии торгов выросла до 88,79 рубля. В ходе торгов курс евро торговался выше 89 рублей.
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