Коронавирус

BFM.ruBFM.ruКурс доллара превысил 80 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года. Американская валюта с начала дня укрепилась более чем на 4 рубля.
Читать в источнике
Комментировать2,4K

Подробнее о событии

Нефтяные цены обвалили курс рубля - доллар подскочил выше 80 рублей

ПРАЙМ11:29

Курс доллара превысил 80 рублей

Экспресс газета12:35

И нет конца. Курс доллара превысил 80 рублей впервые с 2016 года

Радио Sputnik11:24

Биржевой курс евро вырос до 88 рублей

Аргументы и Факты12:45

Курс евро вырос до 88 рублей

Телеканал 360°12:56

Евро вырос до 88 рублей впервые за 4 года

Экономика сегодня12:43

Падение российской нацвалюты усилилось, курс евро пробил вверх 87 рублей

Росбалт09:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:57, Ашберн
Общество

В СИЗО и колониях запретили свидания из-за коронавируса

Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания заключенных в колониях и следственных изоляторах, чтобы снизить риск того, что в эти заведения попадает коронавирус COVID-19.
Полит.ру 10:14
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта до 12 апреля

В российских школах каникулы продлятся с 23 марта до 12 апреля из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 03:51
Спорт

Assassin’s Creed Odyssey станет временно бесплатной

CyberSport.ru вчера в 23:13
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ 20:20
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 17:00
Общество

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:35
Политика

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
ТАСС 07:20
Единоборства

Исмаилов порассуждал об отмене боя с Емельяненко

Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов дал оценку переносу поединка с Александром Емельяненко.
Газета.Ru 09:01
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС 20:16
Здоровье

В Красноярске подтвердился первый случай заражения коронавирусом

В Красноярском крае подтвердился первый случай заражения коронавирусом.
Северный город вчера в 10:28
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия 11:23
Общество

В Казахстане у россиянина выявили коронавирус

В Алма-Ате госпитализировали гражданина России, у которого выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
РБК 22:47
Общество

Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности

Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
REGNUM 01:24
Футбол

«Бавария» не оставляет попыток заполучить хавбека «Ман Сити» Сане

Мюнхенская "Бавария" не оставляет попыток заполучить в свои ряды полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане.
Газета.Ru 21:52
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
РИА Новости вчера в 06:52
Здоровье

В Ухане за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о восьми новых смертельных случаях из-за заражения коронавирусом нового типа в стране за минувшие сутки.
Московский Комсомолец 21:52
Общество

Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса

Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 18:35
Общество

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области

С 18 марта в регионе ввели режим повышенной готовности.
EastRussia 21:24
Общество

Якутия не получила результаты проб на коронавирус топ-менеджера «ЯТЭК»

Якутск, 19 марта 2020, 05:36 — REGNUM Жители Якутии активно обсуждают ситуацию с подозреваемым в заболевании коронавирусом гендиректором «ЯТЭК» Андреем Коробовым и ждут официальных результатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 22:36
Экономика

Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса

Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
РБК 05:18
Шоу-бизнес

Молодая жена Игоря Николаева показала поклонникам изменившуюся фигуру

Поклонники в комментариях к посту заявили, что супруга Николаева на кадрах беременна, после чего принялись поздравлять пару с грядущим пополнением.
VSE42.RU вчера в 23:08
Экономика

Биржи США открылись падением на 5-6%

Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 09:53
Происшествия

В Японии умер мужчина, намеренно распространявший коронавирус

Mockva.ru 16:00
Футбол

Глава РПЛ заявил о необходимости доиграть чемпионат России

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с «заморозкой» чемпионата России по футболу. Об этом передает телеканал «Россия 24».
NewInform 19:12
Общество

Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи

Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Discover24 12:06
Общество

Хуснуллин рассказал о круглосуточных поставках продовольствия в России

Продукция для торговых сетей ввозится круглосуточно во всех российских городах, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Известия 21:13
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных меры из-за коронавируса.
Российская газета 21:27
Происшествия

В Благовещенске частично обрушилась стена в многоквартирном доме

ТАСС 20:51
Гаджеты

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Ferra 10:46
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное