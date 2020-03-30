Курс доллара к рублю составил 80.2 доллара за рубль по данным Московской биржи на 10:29 мск 30 марта, следует из данных на сайте биржи. Таким образом, курс доллара скачков вырос почти на 1.4 рубля, с 78.82 рублей за доллар на вечер пятницы.

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