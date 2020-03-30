Финансы
RT на русскомКурс доллара превысил 80 рублей
На открытии торгов в понедельник, 30 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля.
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Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии
Общество
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Задняя крышка поддалась после обработки термофеном, после чего её при помощи специального инструмента из фирменного набора iFixit, наконец, удалось снять.
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Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса
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Общество
Власти обязали всех жителей Москвы не покидать дома
С понедельника, 30 марта, для жителей Москвы будет введен режим домашней самоизоляции вне зависимости от их возраста, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Происшествия
Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Общество
Правительство России утвердило список товаров первой необходимости
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Общество
Штаб: Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве - молодые люди от 18 до 40 лет
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Общество
Названа наиболее благоприятная температура для коронавируса
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Общество
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Дети Анджелины Джоли нарушили карантин ради отца
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Шоу-бизнес
Звезда «Холопа» Милош Бикович призывает поклонников к самоизоляции
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Биатлон
У российской биатлонистки Халиуллиной нашли коронавирус
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Происшествия
Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Происшествия
В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом
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Общество
В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом
В России зарегистрировано 1534 случая инфицирования коронавирусом, 25% - контактные по семье, транспорту и работе, география расширяется, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Энергетика
Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель
Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае опустилась ниже 24 долларов за баррель, в то время как цена нефти с поставкой в декабре держится выше 37 долларов, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Все платежи по кредитам малого и среднего бизнеса перенесут на полгода
Москва, 30 марта 2020, 10:34 — REGNUM В России будут перенесены на полгода все платежи по кредитам, взятым небольшими компаниями.
Общество
С палками на нарушителей: СМИ показали, как проходит карантин в Чечне
По данным издания, вооруженные палками из трубок силовики замечены на трассе между Дагестаном и Чечней, а также в самом Грозном.