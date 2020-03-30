Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара превысил 80 рублей

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На открытии торгов в понедельник, 30 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля.
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Курс евро на Мосбирже перешел к снижению

ТАСС04:45

Курс доллара превысил 80 рублей

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Курс доллара превысил ₽80, евро — ₽89

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Курс доллара не задержался выше уровня 80 руб./$

Коммерсантъ04:55

Курс доллара превысил 80 рублей

RT на русском03:03

Курс доллара на открытии торгов превысил 80 рублей

Rambler News Service03:08
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Комментарии

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