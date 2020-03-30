Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара превысил 80 рублей

На открытии торгов в понедельник, 30 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля.
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Курс доллара не задержался выше уровня 80 руб./$

Коммерсантъ04:55

Курс евро на Мосбирже перешел к снижению

ТАСС04:45

Курс доллара на открытии торгов превысил 80 рублей

Rambler News Service03:08

Курс доллара превысил 80 рублей

RT на русском03:03

Курс доллара превысил ₽80, евро — ₽89

РБК03:03

Доллар на бирже превысил 80 рублей

Forbes03:14

Курс доллара превысил 80 рублей

Аргументы и Факты04:24
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Комментарии

Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Происшествия

Во Владимирской области умер больной коронавирусом

Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Коммерсантъ 06:19
Происшествия

Жителя Ямала накажут за выгул собаки во время режима самоизоляции

Житель Губкинского нарушил режим самоизоляции и пошел рано утром выгуливать собаку.
Российская газета 06:25
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Общество

В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции

Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Интерфакс - Россия 06:23
Общество

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Общество

Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей

Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
РИА Новости 04:56
Происшествия

В Крыму возбуждено уголовное дело за нарушение карантина

Первое уголовное дело за нарушение режима самоизоляции возбудили в отношении жителя РК.
Krym.News 04:29
Общество

Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

«Распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — заявил Ми Фэн на брифинге для журналистов.
АБН вчера в 06:39
Шоу-бизнес

У Божены Рынски появилась дочь от умершего год назад Игоря Малашенко

Журналистка Божена Рынска впервые стала матерью, ребенок появился на свет спустя год от ее покойного супруга, российского медиаменеджера и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко через год после его смерти.
РИА Новости вчера в 20:31
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Происшествия

Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Коммерсантъ 03:45
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски снялась обнажённой, скрывшись за прозрачной шторой

В кадре, опубликованном в Stories Instagram, полностью обнажённая девушка позирует в оконном проёме за бежевой шторой, которая при этом её практически не скрывает из-за своей прозрачности.
Discover24 27 марта в 14:38
Экономика

Простой обойдется торговым центрам в 50-100 миллионов рублей в день

Как сообщил ТАСС президент совета Булат Шакиров, отечественным торговым центрам вынужденный простой обойдется в 50-100 миллионов рублей ежедневно.
Вести.Ru 02:28
Экономика

Раскрыто влияние коронавируса на российский рынок жилья

Российский рынок жилья меняется под влиянием кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 02:44
Общество

В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками

В оборот поступает около 30 миллионов масок. В Минздраве России рассказали, какая ситуация на рынке с медицинскими масками.
Мой Брянск 28 марта в 09:02
Общество

Власти выделили 5,2 миллиарда рублей на покупку авто для скорой помощи

Правительство РФ выделило 5,2 миллиарда рублей на покупку автомобилей скорой помощи в регионы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 04:38
Футбол

Головин: самый лучший момент в карьере – переход в «Монако»

В настоящее время Головин находится на карантине в Монако после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса COVID-19.
ODDS.ru 05:33
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Общество

В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса

В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса. Вирусом заболела жительница Тулы.
Первый Тульский 05:26
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Общество

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Газета.Ru 03:36
Наука

Названо условие излечения от COVID-19 без препаратов

"Наше исследование показывает, что, несмотря на то что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе", — рассказала один из авторов исследования Кэтрин Кедзирска.
РИА Новости 04:21
Происшествия

В Шереметьево самолет из Сочи совершил экстренную посадку

RuNews24.ru 02:47
Общество

В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом

Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
РБК 05:27
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС 28 марта в 11:05
Общество

Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве

Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
РИА Новости 06:00
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Происшествия

Туристы выломали двери аэропорта в Киеве и сбежали от карантина

Киев, 30 марта 2020, 10:33 — REGNUM Украинские туристы, вернувшиеся из Вьетнама, прорвали оцепление и разбежались, не желая проходить карантин.
REGNUM 03:33
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