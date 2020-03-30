Финансы
RT на русскомКурс доллара превысил 80 рублей
На открытии торгов в понедельник, 30 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля.
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Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
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Во Владимирской области умер больной коронавирусом
Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
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Жителя Ямала накажут за выгул собаки во время режима самоизоляции
Житель Губкинского нарушил режим самоизоляции и пошел рано утром выгуливать собаку.
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В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции
Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Общество
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Общество
Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей
Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
Происшествия
В Крыму возбуждено уголовное дело за нарушение карантина
Первое уголовное дело за нарушение режима самоизоляции возбудили в отношении жителя РК.
Общество
Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
«Распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — заявил Ми Фэн на брифинге для журналистов.
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У Божены Рынски появилась дочь от умершего год назад Игоря Малашенко
Журналистка Божена Рынска впервые стала матерью, ребенок появился на свет спустя год от ее покойного супруга, российского медиаменеджера и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко через год после его смерти.
Политика
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Происшествия
Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
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В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
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Экономика
Раскрыто влияние коронавируса на российский рынок жилья
Российский рынок жилья меняется под влиянием кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Общество
В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками
В оборот поступает около 30 миллионов масок. В Минздраве России рассказали, какая ситуация на рынке с медицинскими масками.
Общество
Власти выделили 5,2 миллиарда рублей на покупку авто для скорой помощи
Правительство РФ выделило 5,2 миллиарда рублей на покупку автомобилей скорой помощи в регионы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Футбол
Головин: самый лучший момент в карьере – переход в «Монако»
В настоящее время Головин находится на карантине в Монако после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Общество
В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса
В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса. Вирусом заболела жительница Тулы.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Наука
Названо условие излечения от COVID-19 без препаратов
"Наше исследование показывает, что, несмотря на то что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе", — рассказала один из авторов исследования Кэтрин Кедзирска.
Общество
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Общество
Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве
Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Происшествия
Туристы выломали двери аэропорта в Киеве и сбежали от карантина
Киев, 30 марта 2020, 10:33 — REGNUM Украинские туристы, вернувшиеся из Вьетнама, прорвали оцепление и разбежались, не желая проходить карантин.