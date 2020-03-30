Финансы
ТАССКурс евро на Мосбирже перешел к снижению
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже перешел к снижению и опускался на 0,2%, до отметки в 87,57 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:15 мск. По состоянию на 11:25 мск евро вернулся в "зеленую зону" и рос на 0,3% - до 88,03 рубля, а курс доллара прибавил 0,9% - до 79,49 рубля.
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