Финансы

ТАССТАССКурс евро на Мосбирже перешел к снижению

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже перешел к снижению и опускался на 0,2%, до отметки в 87,57 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:15 мск. По состоянию на 11:25 мск евро вернулся в "зеленую зону" и рос на 0,3% - до 88,03 рубля, а курс доллара прибавил 0,9% - до 79,49 рубля.
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Курс евро на Мосбирже перешел к снижению

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Курс доллара превысил 80 рублей

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Коммерсантъ04:55

Доллар на бирже превысил 80 рублей

Forbes03:14

Курс доллара на открытии торгов превысил 80 рублей

Rambler News Service03:08
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Калининградская область переходит на режим самоизоляции из-за коронавируса по примеру Москвы с 31 марта - губернатор РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вылечившаяся от коронавируса Куриленко рассказала о болезни

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