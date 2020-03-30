Финансы
RT на русскомКурс доллара превысил 80 рублей
На открытии торгов в понедельник, 30 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля.
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Комментарии
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Здоровье
В Мали зафиксирован первый летальный случай от COVID-19
Первый смертельный случай от COVID-19 зафиксирован в Мали, 29 марта сообщает официальный сайт правительства западноафриканской страны.
Экономика
Путин отдал поручения в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Пермском крае выявили 86 нарушителей режима самоизоляции
Виновным лицам грозит наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.
Энергетика
Цена на нефть вновь рухнула ниже 25 долларов
Нефть североморской марки Brent вновь обрушилась в цене, опустившись ниже отметки в 25 долларов за баррель.
Политика
Трамп озвучил сроки пика смертности от коронавируса в США
В США пик смертности от коронавируса COVID-19, скорее всего, придется на следующие две недели, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в воскресенье, 29 марта.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус
Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
Армия и оружие
КНДР заявила об испытаниях многозарядной пусковой установки
Политика
Иран обвинил США в медицинском терроризме
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в медицинском терроризме из-за продолжения политики санкций в условиях пандемии коронавируса.
Здоровье
В Перми состояние одного из пациентов с коронавирусом ухудшилось
Состояние одного из пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции ухудшилось.
Политика
Дмитрий Гудков вышел из «Гражданской инициативы»
Вместе со своей командой Дмитрий Гудков начнет подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.
Армия и оружие
В США заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ
Головную многоцелевую АПЛ проекта 885 «Ясень» «Северодвинск» Военно-морской флот России принял в 2014 году.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Происшествия
С заболевшей COVID-19 жительницей Алтая контактировали 29 человек
Жительница Алтайского края, первой в регионе заболевшая коронавирусом, контактировала с почти 30 людьми, вместе с мужем она госпитализирована, об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Алтайского края.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Политика
Кандидат в президенты Польши отказалась от избирательной кампании
Приостановить свою избирательную кампанию и заниматься депутатскими делами решила кандидат в президенты Польши от либеральной партии «Гражданская платформа» Малгожата Кидава-Блоньска, 29 марта она сообщила об этом на своей странице в Facebook.
Политика
Зеленский допустил дефолт на Украине
Если Украина не примет "два жизненно важных закона", то стране грозит дефолт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.
Здоровье
В Мадриде подготовили еще одно здание под морг
В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Здоровье
В Минздраве сообщили, для кого наиболее опасен коронавирус
Министр рассказал про ситуацию с распространением коронавируса на территории государства, новые рекомендации Министерства здравоохранения для медиков и заразившихся пациентов и назвал факторы, которые могут повысить риск заражения и тяжелого протекания инфекции.
Футбол
Украина разгромила Россию в матче Евро-2020 по FIFA
Хавбек «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко отпраздновал победу над защитником «Уфы» и молодежной сборной России Даниилом Круговым в поединке чемпионата Европы – 2020 по FIFA.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Политика
Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине.
Теннис
Уимблдон отменят впервые с 1945 года
Турнир никогда прежде не отменялся с 1945 года. Хордорф отметил, что отмена Уимблдона - единственное правильное решение.
Общество
Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике из-за осложнений
Оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в Мексике.
Общество
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
Общество
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Общество
Двое россиян сбежали из карантина по коронавирусу
Двое жителей Приморья с признаками ОРВИ сбежали из больницы, не пройдя карантин.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".