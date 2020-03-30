Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара превысил 80 рублей

На открытии торгов в понедельник, 30 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля.
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Доллар превысил 80 рублей впервые за неделю, евро подскочил выше 89 рублей

Вести.Ru03:23

Курс доллара на открытии торгов превысил 80 рублей

Rambler News Service03:08

Рубль сильно снижается к доллару и евро на открытии торгов

ПРАЙМ03:19

Курс доллара вырос до 78 рублей

Профиль27 марта в 03:14

Курс доллара достиг отметки в 77,93 рубля

Аргументы и Факты27 марта в 03:56

Курс доллара превысил 80 рублей

RT на русском03:03

Курс доллара на Мосбирже превысил 80 рублей. Евро - 89 рублей

ТАСС03:18
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Комментарии

Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Общество

Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин

Evo-rus.com 01:50
Здоровье

В Мали зафиксирован первый летальный случай от COVID-19

Первый смертельный случай от COVID-19 зафиксирован в Мали, 29 марта сообщает официальный сайт правительства западноафриканской страны.
Красная весна вчера в 15:02
Экономика

Путин отдал поручения в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 04:54
Происшествия

В Пермском крае выявили 86 нарушителей режима самоизоляции

Виновным лицам грозит наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.
Рифей-Пермь 01:39
Энергетика

Цена на нефть вновь рухнула ниже 25 долларов

Нефть североморской марки Brent вновь обрушилась в цене, опустившись ниже отметки в 25 долларов за баррель.
Российский Диалог 27 марта в 12:19
Политика

Трамп озвучил сроки пика смертности от коронавируса в США

В США пик смертности от коронавируса COVID-19, скорее всего, придется на следующие две недели, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в воскресенье, 29 марта.
Вечерняя Москва 00:39
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
РБК 02:45
Армия и оружие

КНДР заявила об испытаниях многозарядной пусковой установки

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Политика

Иран обвинил США в медицинском терроризме

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в медицинском терроризме из-за продолжения политики санкций в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:18
Здоровье

В Перми состояние одного из пациентов с коронавирусом ухудшилось

Состояние одного из пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции ухудшилось.
Business Class (Пермь) 02:15
Политика

Дмитрий Гудков вышел из «Гражданской инициативы»

Вместе со своей командой Дмитрий Гудков начнет подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.
Коммерсантъ 03:22
Армия и оружие

В США заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ

Головную многоцелевую АПЛ проекта 885 «Ясень» «Северодвинск» Военно-морской флот России принял в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 17:03
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия

С заболевшей COVID-19 жительницей Алтая контактировали 29 человек

Жительница Алтайского края, первой в регионе заболевшая коронавирусом, контактировала с почти 30 людьми, вместе с мужем она госпитализирована, об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Алтайского края.
РИА Новости 02:44
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Общество

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Политика

Кандидат в президенты Польши отказалась от избирательной кампании

Приостановить свою избирательную кампанию и заниматься депутатскими делами решила кандидат в президенты Польши от либеральной партии «Гражданская платформа» Малгожата Кидава-Блоньска, 29 марта она сообщила об этом на своей странице в Facebook.
Красная весна вчера в 13:50
Политика

Зеленский допустил дефолт на Украине

Если Украина не примет "два жизненно важных закона", то стране грозит дефолт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:28
Здоровье

В Мадриде подготовили еще одно здание под морг

В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Газета.Ru вчера в 12:49
Здоровье

В Минздраве сообщили, для кого наиболее опасен коронавирус

Министр рассказал про ситуацию с распространением коронавируса на территории государства, новые рекомендации Министерства здравоохранения для медиков и заразившихся пациентов и назвал факторы, которые могут повысить риск заражения и тяжелого протекания инфекции.
Комсомольская правда 03:15
Футбол

Украина разгромила Россию в матче Евро-2020 по FIFA

Хавбек «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко отпраздновал победу над защитником «Уфы» и молодежной сборной России Даниилом Круговым в поединке чемпионата Европы – 2020 по FIFA.
Vprognoze.ru вчера в 17:15
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Политика

Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине.
ФАН вчера в 17:12
Теннис

Уимблдон отменят впервые с 1945 года

Турнир никогда прежде не отменялся с 1945 года. Хордорф отметил, что отмена Уимблдона - единственное правильное решение.
Sport.ru 03:29
Общество

Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике из-за осложнений

Оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в Мексике.
News.ru 01:36
Общество

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
RT на русском вчера в 18:07
Общество

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 23:30
Общество

Двое россиян сбежали из карантина по коронавирусу

Двое жителей Приморья с признаками ОРВИ сбежали из больницы, не пройдя карантин.
Lenta.ru 03:24
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Интерфакс вчера в 16:29
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