Коронавирус
Российская газетаКурс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа. По состоянию на 18:06 мск доллар торгуется по 79,85 рубля (+4,4 к уровню закрытия вторника).
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Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Биатлон
Биатлонисты сборной России ушли на двухнедельный карантин
Российские биатлонисты, которые вернулись с этапа Кубка мира в финском Контиолахти, находятся на карантине.
Экономика
Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка.
Политика
Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому
Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.
Общество
В России выявили еще 33 случая заражения коронавирусом
Москва, 18 марта 2020, 14:42 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом выявили в России, в том числе 31 — в Москве.
Политика
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Президент призвал не верить фейкам и вбросам по коронавирусу.
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Общество
Скончался писатель Эдуард Лимонов
Во вторник, 17 марта, стало известно, что скончался писатель Эдуард Лимонов.
Политика
Путин: Октябрьская революция была прологом к огромной трагедии
На встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, трансляцию которой ведет телеканал "Россия 24", президент РФ отметил, что Октябрьская революция 1917 года "без всяких сомнений — крупнейшее событие мировой истории".
Экономика
Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
Инвесторы на финансовых рынках продолжают искать равновесие в условиях постоянно ухудшающихся прогнозов по мировой экономике, которая в 2020 году продемонстрирует резкое замедление темпов роста, а в терминах квартальной динамики, вероятно, войдет в рецессию в первой половине года, сообщил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
Общество
«Аэрофлот» в среду начнет вывозить застрявших в Черногории пассажиров
В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Общество
Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе
Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Здоровье
Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом
Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Общество
Способный достроить «Северный поток-2» трубоукладчик сменил маршрут
Судно «Академик Черский», способное достроить «Северный поток-2» сменило маршрут.
Авто
Суперкар Aston Martin Valkyrie выехал на общественные дороги
Aston Martin Valkyrie уже прошёл испытания на гоночном треке и теперь суперкар выпустили на дороги общего пользования.
Наука
Кора головного мозга сформировалась на 300 миллионов лет раньше
Шоу-бизнес
Волочкова назвала средство от коронавируса
Прославившаяся своим эпатажным поведением балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу ажиотажа из-за объявленной пандемии коронавируса.
Политика
Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией
Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.
Общество
В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Путин отметил право Белоруссии на самостоятельность
Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность.
Армия и оружие
Террористы ПНС применяют против ЛНА крупнокалиберную артиллерию
17 марта боевики "правительства" Файеза Сарраджа попытались атаковать позиции Ливийской национальной армии (ЛНА), однако военные успешно отразили атаку, сообщает ФАН.
Игры
Sony официально объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony официально объявила о дате проведения презентации своей консоли следующего поколения - PlayStation 5.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»
Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Общество
ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса
Начались первые тесты вакцины против COVID-19, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Авто
Внедорожник Lada 4x4 получил «злую» версию
Тольяттинская компания "ВИС-Авто", являющаяся дочерним предприятием "АвтоВАЗа", сообщила о старте выпуска специальной версии Lada 4x4, которой полагается бортовая платформа и огромные шины низкого давления.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.