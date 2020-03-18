Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа. По состоянию на 18:06 мск доллар торгуется по 79,85 рубля (+4,4 к уровню закрытия вторника).

Политика FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».

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