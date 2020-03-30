Москва, 30 марта 2020, 10:20 — REGNUM Сегодня, 30 марта, курс рубля по отношению к американской и европейской валютам снизился. Так, на открытии торгов на Московской бирже курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. При этом евро подорожал на 1,35% и торгуется на уровне 88,92 рубля.

Общество В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.

Общество В Хабаровском крае вводят режим самоизоляции В Хабаровском крае вводят режим самоизоляции. Меры принимают как дополнительные для недопущения распространения коронавируса.

Общество Белый дом оценил возможное число погибших от коронавируса в США Число жертв коронавируса в США может составить от 100 тысяч человек при благоприятном и до 2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии, следует из экспертных материалов, обнародованных во вторник пресс-службой Белого дома.

Общество Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Их получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, когда ослабят режим самоизоляции Советник главы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что режим самоизоляции ослабят, когда несколько дней подряд будет фиксироваться стабильное количество новых зараженных коронавирусом.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Общество Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Культура Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.

Общество Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Общество В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу Странная ситуация выявлена в Ферраре, которая входит в область Эмилию-Романью, которая занимает вторую позицию по числу зараженных людей коронавирусом в Италии.

Хоккей ФК «Луч» лишился финансирования из-за коронавируса Владивосток, 1 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Футбольный клуб «Луч» (Владивосток) прекратит выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и будет играть в третьем дивизионе.

Авто Subaru приостановит работу всех заводов в Японии из-за коронавируса Японский производитель автомобилей Subaru объявил о приостановке производства на всех своих предприятиях в Японии из-за угрозы распространения COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Общество В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.