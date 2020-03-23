Финансы

ТАССТАССЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
Читать в источнике
Комментировать452

Подробнее о событии

Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

РИА Новости07:34

Курс евро на Мосбирже достиг отметки 86 рублей

Известия07:06

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

ТАСС06:43

Доллар снова поднялся выше 81 руб. Что это значит для биткоина

РБК07:57

ЦБ повысил официальный курс доллара на 2,8 рубля, евро — на 2,6

Банки.ру06:40

Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Коммерсантъ07:47

Курс евро превысил 87 рублей

RT на русском03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 08:13, Ашберн

Комментарии

Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Всем пожилым гражданами и людям с хроническими болезными, которые будут соблюдать самоизоляцию в указанный срок, власти столицы выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей, отметил мэр.
Газета.Ru 04:53
Футбол

В Испании рассказали о страданиях Смолова из-за карантина

Испанские СМИ рассказали, как российский нападающий «Сельты» Федор Смолов и его партер по команде Пионе Систо переживают условия карантина, который был введен в результате пандемии коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 07:42
Происшествия

Суд вынес приговор экс-управделами губернатора Алтайского края

23 марта Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по делу экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова.
КП - Барнаул 06:13
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Происшествия

У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус

У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Российская газета 02:40
Общество

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
РИА Новости вчера в 17:13
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала его симптомы

Live24 вчера в 05:54
Политика

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе. Об этом рассказал Андре Баллин для австрийского издания Der Standard.
Piter.tv 04:46
Здоровье

Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснил эпидемиолог

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России Николай Брико выделил ряд причин, по которым ситуация с COVID-19 так сильно ухудшилась.
Live24 06:46
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
REGNUM 03:32
Общество

Главный инфекционист Ставрополья скрыла факт поездки в Испанию

Ёлдаш 21 марта в 04:43
Политика

Песков прокомментировал идею отмены санкций из-за коронавируса

Трудности усложняются в связи с пандемией COVID-19. Песков уверен, что идея заслуживает внимания.
RuNews24.ru 07:23
Политика

На Украине возбудили дело против кабмина Гончарука

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства украинского экс-премьера Алексея Гончарука.
RT на русском 07:55
Общество

Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина

Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Lenta.ru 05:31
Футбол

Бывший тренер «Эспаньола» скончался от коронавируса

Экс-тренер «Эспаньола» Бенито Хоанег скончался от коронавируса, утверждает Mundo Deportivo.
ProstoProSport 06:20
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 07:56
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 07:41
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
Общество

Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу

Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую фазу, все испытания закончатся в июне, примерно через 11 месяцев она будет получена.
ТАСС 07:08
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Общество

Юрист рассказала, как получить отсрочку по кредитам из-за коронавируса

Заемщик может получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту на шесть месяцев, если сможет доказать, что ситуация с коронавирусом ухудшила его материальное положение.
Вечерняя Москва вчера в 19:58
Общество

В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина

На заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса Попова сказала, что хотела бы, чтобы поручения относительно админответственности за нарушение правил карантина, которые были даны Мишустиным, как можно быстрее были реализованы.
RuNews24.ru 05:44
Политика

Москва призвала НАТО отказаться от учений во время 75-летия Победы

Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
РИА Новости 06:09
Общество

Жители Гуанчжоу отказались от гуманитарной помощи Свердловской области

Власти Свердловской области планировали отправить в Гуанчжоу гуманитарную помощь в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Pravda.Ru 07:20
Общество

Минздрав запустит серийное производство тестов на коронавирус

Серийное производство тестов для определения коронавируса нового типа будет запущено на текущей неделе, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.
Газета.Ru 06:17
Политика

Путин потребовал нарастить объемы производства медицинских изделий

Во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить объем производства материалов, необходимых для граждан и специалистов в условиях распространения коронавируса.
Вести.Ru 07:15
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

В Центре отметили, что совместный патруль участка трассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию прошел в соответствии с российско-турецким соглашением.
Российская газета 06:23
Происшествия

Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии

Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Газета.Ru 05:11
Политика

Забытые в Доминикане украинцы потребовали Зеленского вывезти их домой

Политика Сегодня 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное