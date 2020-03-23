Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар растет на 1,44%, его курс составляет 81,08 рубля. Евро показывает рост на 1,96%, до 87,075 рубля.
Читать в источнике
Комментировать629

Подробнее о событии

Доллар снова поднялся выше 81 руб. Что это значит для биткоина

РБК07:57

Доллар на Мосбирже подорожал до 81,2 рубля. Евро вырос до 87,12

ТАСС04:04

Курсы доллара и евро растут в начале торгов на Мосбирже

Коммерсантъ03:19

Курс доллара резко вырос

Lenta.ru03:19

Курс доллара в начале торгов вырос до 80,93 рубля

Москва 2403:06

Курс евро превысил 87 рублей

RT на русском03:05

Курс доллара превысил отметку в 81 рубль

РИА Новости03:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 15:53, Ашберн

Комментарии

Музыка

«Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» на официальной странице в Facebook опубликовали информацию о том, что собираются провести трансляцию выступлений участников в режиме онлайн.
Волга-Каспий 09:59
Игры

Российский GeForce Now на месяц стал бесплатным

Компания Nvidia решила сделать свой игровой сервис GeForce Now бесплатным на территории России.
Faktom 12:16
Политика

Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Коммерсантъ 14:00
Политика

Четырнадцатый российский военный самолет отправился в Италию

Газета.Ru 13:06
Общество

Суд в Нидерландах возобновил слушания по делу MH17

Судебные слушания по делу о крушении малазийского "Боинга" в небе над Донбассом в 2014 году возобновились сегодня в Нидерландах.
Народные новости 08:27
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Здоровье

Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
Известия 10:42
Общество

В России за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в шести регионах, сообщил оперативный штаб.
Югополис вчера в 09:49
Шоу-бизнес

«Холостяк» Антон Криворотов узнал неприятное прошлое своей фаворитки

Ранее кубинская модель делилась с Криворотовым, что экс-супруг не давал ей развода и даже прибегал к шантажу, грозя депортацией из страны.
StarHit.ru 20 марта в 21:00
Шоу-бизнес

Жена Петросяна ответила на сообщения о рождении ребенка

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего юмориста и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок.
РИА Новости 14:38
Политика

Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Газета.Ru 06:14
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Общество

Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг

Тела умерших от коронавируса COVID-19 в Мадриде будут храниться на катке в здании Ледового дворца, сообщают местные СМИ.
РИА Новости 14:43
Происшествия

В КБР ликвидированы готовившие теракт трое боевиков

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии ликвидированы трое бандитов.
Российская газета 05:20
Общество

ЕС приостановил действие базового документа зоны евро

Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
Российская газета 13:24
Общество

СК начал проверку из-за распространения фейков о коронавирусе

Следственный комитет России начал доследственную проверку в связи с распространением недостоверных сведений о числе заразившихся в стране коронавирусом COVID-19.
Парламентская газета 11:50
Культура

В Пензе из-за коронавируса перенесен фестиваль «Jazz May»

Десятый международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May», который планировалось провести на Юбилейной площади Пензы в мае 2020 года, перенесен на неопределенный срок из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).
PenzaNews 05:22
Биатлон

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Нильссон переходит в биатлон

Livescore.ru вчера в 15:34
Футбол

Карпин, Месси и Буффон помогут ФИФА и ВОЗ в борьбе с коронавирусом

ФИФА и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках борьбы с коронавирусом объявили о старте информационной кампании при участии всемирно известных футболистов.
Sport24.ru 13:24
Наука

Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции

Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
РЕН ТВ 08:04
Энергетика

Аравийским странам предрекли крах из-за нефтяной войны

Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.
News.ru 05:47
Общество

Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система

Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.
Ведомости 14:09
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
Общество

Отец подростка с коронавирусом извиняется перед ульяновцами

В комментариях под постом все желали сыну Михаила Рожкова скорейшего выздоровления и написали, что извиняться он не должен.
Первый ульяновский портал вчера в 06:08
Шоу-бизнес

Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой

Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
Дни24 10:11
Политика

Голосование за поправки в Конституцию могут перенести на лето

Администрация президента рассматривает варианты переноса голосования по поправкам в Основной закон с 22 апреля на июнь из-за карантинных мер по сдерживанию коронавируса.
Волга-Каспий 02:13
Экономика

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Интерфакс 13:22
Шоу-бизнес

Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком

Барбаре диагностировали рак языка. Корреспонденты kp.ru связались с польской актрисой и узнали, как она себя чувствует.
КП - Пермь 06:55
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
РБК 13:45
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное