Финансы
МР7.руКурс доллара снова превысил 80 рублей
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи 23 марта резко взлетел вверх. По состоянию на 10:15 доллар торгуется на уровне 80,97 рубля. Отметим, что падение курса рубля случилось из-за очередного снижения цен на нефть.
Читать в источнике
Оценить485
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Комментарии
Политика
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались 793 человека
В Италии носителями нового коронавируса COVID-19 являются 42 тысячи 681 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 4 480.
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ликвидировали готовивших теракт боевиков
В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех боевиков, готовивших теракт.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Кино
Слух дня: Роберт Дауни-младший возвращается в Marvel
Тони Старк пожертвовал жизнью, чтобы победить Таноса в «Мстителях: Финал», и казалось, что на этом эпоха персонажа в киновселенной Marvel окончена.
Здоровье
Доктор Мясников сравнил помощь Италии с тушением пылающего дома соседа
Президент РФ Владимир Путин в субботу провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которых они условились об оказании Москвой помощи Риму.
Финансы
Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей
Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
Общество
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Экономика
Крупная торговая сеть в Украине повысила цены на основные продукты
«Борщевой набор», состоящий в основном из овощей, подорожал на 128%.
Политика
Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука»
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Единоборства
Нурмагомедов не знает, где пройдет его бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на неопределенность со своим боем против Тони Фергюсона.
Общество
Россия вводит временный запрет на экспорт круп
Россельхознадзор с 20 марта ввел запрет на экспорт всех видов круп.
Армия и оружие
Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Москву
Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.
Армия и оружие
Корабли НАТО объявились в Черном море
Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Происшествия
Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности
Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.
Авто
Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли
Спорт
Паунд: решение о переносе ОИ-2020 уже принято
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что Олимпиада-2020, скорее всего, будет перенесена на 2021 год из-за коронавируса.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Армия и оружие
Иранские военные чуть было не сбили истребитель США в прямом эфире
Американский истребитель F-18, вошедший в воздушное пространство Ирана, чуть было не был сбит.
Биатлон
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Нильссон перейдет в биатлон
Политика
Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва
Исполняющий роль президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года.
Политика
Россия сняла запрет на въезд граждан Белоруссии в страну
Напомним, что на территории России из-за пандемии коронавируса действовал запрет на въезд в страну с 18 марта по 1 мая для граждан Белоруссии и других стран СНГ.
Политика
СКР возбудил уголовное дело против Чубарова
«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Политика
Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса
Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
Общество
На Украине планируют провести индексацию трудовых пенсий
Киев, 23 марта 2020, 13:16 — REGNUM С мая на Украине произойдёт индексация пенсий на 11%, а пенсионеры старше 80 лет получат ежемесячную прибавку в размере 500 гривен (1393 рубля).