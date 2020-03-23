Курс доллара на открытии торгов Московской биржи 23 марта резко взлетел вверх. По состоянию на 10:15 доллар торгуется на уровне 80,97 рубля. Отметим, что падение курса рубля случилось из-за очередного снижения цен на нефть.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Кино Слух дня: Роберт Дауни-младший возвращается в Marvel Тони Старк пожертвовал жизнью, чтобы победить Таноса в «Мстителях: Финал», и казалось, что на этом эпоха персонажа в киновселенной Marvel окончена.

Здоровье Доктор Мясников сравнил помощь Италии с тушением пылающего дома соседа Президент РФ Владимир Путин в субботу провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которых они условились об оказании Москвой помощи Риму.

Политика Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука» Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.

Шоу-бизнес Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Москву Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.

Общество ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Происшествия Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».

Шоу-бизнес У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.

Политика Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва Исполняющий роль президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года.

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Политика СКР возбудил уголовное дело против Чубарова «Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.