Финансы

МР7.руМР7.руКурс доллара снова превысил 80 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи 23 марта резко взлетел вверх. По состоянию на 10:15 доллар торгуется на уровне 80,97 рубля. Отметим, что падение курса рубля случилось из-за очередного снижения цен на нефть.
Читать в источнике
Комментировать620

Подробнее о событии

Доллар снова поднялся выше 81 руб. Что это значит для биткоина

РБК07:57

Курс доллара в начале торгов вырос до 80,93 рубля

Москва 2403:06

Курс доллара превысил отметку в 81 рубль

РИА Новости03:57

Курс доллара резко вырос

Lenta.ru03:19

Доллар на Мосбирже подорожал до 81,2 рубля. Евро вырос до 87,12

ТАСС04:04

Курс евро превысил 87 рублей

RT на русском03:05

Курс доллара остается возле 80 руб./$

Коммерсантъ04:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 14:33, Ашберн

Комментарии

Политика

Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
RT на русском 13:53
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончались 793 человека

В Италии носителями нового коронавируса COVID-19 являются 42 тысячи 681 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 4 480.
Парламентская газета 21 марта в 13:41
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ликвидировали готовивших теракт боевиков

В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех боевиков, готовивших теракт.
РБК 07:13
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
РИА Новости 02:53
Кино

Слух дня: Роберт Дауни-младший возвращается в Marvel

Тони Старк пожертвовал жизнью, чтобы победить Таноса в «Мстителях: Финал», и казалось, что на этом эпоха персонажа в киновселенной Marvel окончена.
Popcornnews.ru 07:05
Общество

Кадыров запретил в Чечне свадьбы в ресторанах из-за коронавируса

РБК 13:45
Здоровье

Доктор Мясников сравнил помощь Италии с тушением пылающего дома соседа

Президент РФ Владимир Путин в субботу провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которых они условились об оказании Москвой помощи Риму.
ФАН вчера в 13:44
Финансы

Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
Российская газета 07:30
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 13:08
Экономика

Крупная торговая сеть в Украине повысила цены на основные продукты

«Борщевой набор», состоящий в основном из овощей, подорожал на 128%.
ГЛАС.RU 08:18
Политика

Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука»

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 11:53
Единоборства

Нурмагомедов не знает, где пройдет его бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на неопределенность со своим боем против Тони Фергюсона.
Российская газета 12:09
Общество

Россия вводит временный запрет на экспорт круп

Россельхознадзор с 20 марта ввел запрет на экспорт всех видов круп.
Ведомости 11:13
Армия и оружие

Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Piter.tv 20 марта в 09:10
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Москву

Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.
Вокруг ТВ вчера в 20:44
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru 07:53
Общество

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
РИА Новости вчера в 17:13
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Происшествия

Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности

Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.
РБК 13:19
Авто

Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли

Тарантас Ньюс 21 марта в 03:58
Спорт

Паунд: решение о переносе ОИ-2020 уже принято

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что Олимпиада-2020, скорее всего, будет перенесена на 2021 год из-за коронавируса.
RT на русском 14:01
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
РБК 13:45
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Армия и оружие

Иранские военные чуть было не сбили истребитель США в прямом эфире

Американский истребитель F-18, вошедший в воздушное пространство Ирана, чуть было не был сбит.
Discover24 14:14
Биатлон

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Нильссон перейдет в биатлон

РИА Новости вчера в 13:56
Политика

Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва

Исполняющий роль президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года.
ИА Новороссия 13:59
Политика

Россия сняла запрет на въезд граждан Белоруссии в страну

Напомним, что на территории России из-за пандемии коронавируса действовал запрет на въезд в страну с 18 марта по 1 мая для граждан Белоруссии и других стран СНГ.
Деловое.ТВ 06:27
Политика

СКР возбудил уголовное дело против Чубарова

«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Известия 10:52
Политика

Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса

Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
Lenta.ru 11:31
Общество

На Украине планируют провести индексацию трудовых пенсий

Киев, 23 марта 2020, 13:16 — REGNUM С мая на Украине произойдёт индексация пенсий на 11%, а пенсионеры старше 80 лет получат ежемесячную прибавку в размере 500 гривен (1393 рубля).
REGNUM 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное