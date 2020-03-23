Рубль в понедельник вновь дешевеет к американской и европейской валюте. Курс доллара на открытии торгов поднялся до 81,2 рубля, евро вырос до 87,1 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество В Великобритании объявили всеобщий карантин Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.

Автоспорт Квят прокомментировал возможный переход в «Феррари» Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о возможном переходе в состав «Феррари» в следующем сезоне.

Общество ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Происшествия Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.

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Происшествия Россиянина с коронавирусом госпитализировали на Кубе Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента эпидемиологии Минздрава Кубы Франсиско Дурана Гарсию, 45-летний россиянин прилетел на Остров Свободы 12 марта из Парижа, а 21 марта у него было подтверждено заражение коронавирусом.

Происшествия В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.

Общество В Нидерландах решили запретить собираться группам более двух человек Власти Нидерландов приняли решение запретить проведение публичных встреч и мероприятий сроком до 1 июня 2020 года, а также собираться в группы более двух человек на фоне распространения нового коронавируса.