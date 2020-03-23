Финансы

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineКурс доллара превысил 81 рубль, евро – 87 рублей

Рубль в понедельник вновь дешевеет к американской и европейской валюте. Курс доллара на открытии торгов поднялся до 81,2 рубля, евро вырос до 87,1 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Доллар снова поднялся выше 81 руб. Что это значит для биткоина

РБК07:57

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ТАСС04:04

Курс доллара резко вырос

Lenta.ru03:19

Курс доллара остается возле 80 руб./$

Коммерсантъ04:45

Рубль падает на открытии торгов

Газета.Ru03:27

Курс доллара превысил отметку в 81 рубль

РИА Новости03:57

Курс евро превысил 87 рублей

RT на русском03:05
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