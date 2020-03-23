Финансы
БИЗНЕС OnlineКурс доллара превысил 81 рубль, евро – 87 рублей
Рубль в понедельник вновь дешевеет к американской и европейской валюте. Курс доллара на открытии торгов поднялся до 81,2 рубля, евро вырос до 87,1 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Комментарии
Общество
В Великобритании объявили всеобщий карантин
Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Автоспорт
Квят прокомментировал возможный переход в «Феррари»
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о возможном переходе в состав «Феррари» в следующем сезоне.
Происшествия
В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег
В Германии зятя Мишустина полицейские подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Игры
Некоторые ритейлеры начали продавать Resident Evil 3 раньше релиза. В сети появились спойлеры игры
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Шоу-бизнес
Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка
Ранее СМИ сообщали, что в одной из клиник в ОАЭ Петросяну и Брухуновой ребенка якобы родила суррогатная мать.
Здоровье
Петиция к Путину о коронавирусе набрала более 11 тысяч подписей
К 16.08 мск 20 марта петиция набрала 11 538 подписей, сбор подписей продолжается.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель.
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe засветился на фото
Впервые обновленный Santa Fe был замечен в начале этого года и теперь на форуме Naver появились свежие кадры новинки.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Шоу-бизнес
Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой
Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
Общество
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Футбол
Госпитализирован экс-президент «Реала» с признаками коронавируса
Экс-президент мадридского "Реала" Фернандо Мартин госпитализирован с признаками коронавируса, сообщает Marca.
Футбол
Тренеры клубов РПЛ назвали Дзюбу лучшим игроком сезона
Тренеры клубов Российской премьер-лиги выбрали нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу лучшим футболистом России в текущем сезоне, пишут «Известия».
Происшествия
Россиянина с коронавирусом госпитализировали на Кубе
Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента эпидемиологии Минздрава Кубы Франсиско Дурана Гарсию, 45-летний россиянин прилетел на Остров Свободы 12 марта из Парижа, а 21 марта у него было подтверждено заражение коронавирусом.
Общество
В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву
Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Общество
В Нидерландах решили запретить собираться группам более двух человек
Власти Нидерландов приняли решение запретить проведение публичных встреч и мероприятий сроком до 1 июня 2020 года, а также собираться в группы более двух человек на фоне распространения нового коронавируса.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
ЕС приостановил действие базового документа зоны евро
Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
Общество
«Ъ» выяснил, намерены ли чиновники, депутаты и сенаторы соблюдать решение мэра Москвы о самоизоляции для пожилых
Согласно указу Сергея Собянина, люди старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции дома с 26 марта до 14 апреля.
Футбол
РФС подозревает ФК «Урожай» в договорняке
Российский футбольный союз (РФС) проведет проверку матча 19-го тура ПФЛ «Урожай» — «Интер» (3:0) на предмет неспортивного характера.
Футбол
Яновский: Чалов не соответствует уровню «Кристал Пэлас»
Экс-игрок сборной России Игорь Яновский прокомментировал игру форварда ЦСКА Федора Чалова, передает Team Russia.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Футбол
ФК «Сочи» хочет оставить Кокорина у себя
Футбольный клуб "Сочи", выступающий в Российской премьер-лиге, по окончании сроков аренды намерен предложить нападающему Александру Кокорину полноценный контракт.
Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.