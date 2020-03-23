Финансы
Вести.RuРубль упал к доллару и евро в начале торгов
Рубль упал по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 80,5-81,5 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 81 руб. — это на 1,07 руб. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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