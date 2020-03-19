Финансы

Право.руПраво.руКурс доллара превысил 81 рубль, евро – 89 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара преодолел отметку в 81 руб. и обновил максимум с 2016 года, евро – в 89 руб.
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Курс евро превысил 89 рублей

РИА Новости03:54

Курс доллара превысил ₽81, евро — ₽89

РБК03:20

Рубль сильно колеблется: доллар поднимался до 81,97 рубля, евро - до 89,6

ПРАЙМ03:28

Рубль вырос к евро и доллару на открытии торгов

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Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 26 января 2016 года

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Курс доллара превысил 80 рублей, евро подорожал до 88 рублей

Piter.tvвчера в 12:35

Курс доллара в ходе торгов превышал 80 рублей, евро — 87 рублей

Inkazanвчера в 11:55
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