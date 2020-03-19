Финансы
Право.руКурс доллара превысил 81 рубль, евро – 89 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара преодолел отметку в 81 руб. и обновил максимум с 2016 года, евро – в 89 руб.
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Происшествия
В Иваново пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
Пациент с подозрением на коронавирус самовольно покинул больницу в Иваново, рассказал РИА Новости представитель регионального правительства.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
Происшествия
Названа причина смерти пациентки с коронавирусом в Москве
Причиной смерти 79-летней пациентки с коронавирусом в московской инфекционной больнице стал оторвавшийся тромб.
Финансы
Минфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка
Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты.
Шоу-бизнес
Елена Темникова призналась, что вколола в щеки жир с живота
Врачи взяли жир с живота Темниковой, извлекли из него стволовые клетки и вкололи их в щеки.
Общество
Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин
Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов
Общество
Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок при обсуждении коронавируса
Глава Министерства здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок в ходе обсуждения мер противодействия пандемии коронавирусной инфекции, которое проходило в парламенте страны.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Футбол
ФИФА подала судебный иск к ЦУМу на сумму 6,5 млн рублей
Иск к ОАО «Торговый дом ЦУМ» и ООО «Филипп Плейн РУС» был подан 17 марта, а его общая сумма составила 6,5 млн рублей.
Музыка
Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big
Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.
Авто
В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку
Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Экономика
В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса
Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Здоровье
ВОЗ советует не принимать ибупрофен при коронавирусе
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не принимать при лечении от коронавируса популярный противовоспалительный препарат ибупрофен.
Экономика
Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
Общество
Дума выводит бизнесменов из-под статьи УК о преступных сообществах
Государственная дума во вторник приняла во втором чтении законопроект, в котором сказано о выводе бизнеса из-под уголовной статьи об организованных преступных сообществах, передает ТАСС.
Технологии
Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона
В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
Общество
В Москве зафиксировали 31 случай заражения коронавирусом за сутки
В Москве выявили 31 новый случай заражения граждан коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Политика
Под обращением в Совет Европы из-за конституции подписались 100 600 человек
Автор и подписанты обращения отмечают, что изменения Конституции нарушают «смысловую цельность и непротиворечивость Конституции»; усиливают «и без того мощную вертикаль власти недемократического и нефедеративного характера с ослабленными гарантиями прав человека»; способствуют «дальнейшей изоляции страны от демократической Европы».
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались 345 человек
Технологии
ФСБ заказала способное поставить под угрозу интернет по всей стране кибероружие
Хакеры из группы Digital Revolution сообщили, что ФСБ России заказала новое кибероружие — программу «Фронтон», способную проводить кибератаки с помощью взломанных устройств интернета вещей.
Здоровье
На Кубани госпитализировали 88 человек с подозрением на коронавирус
17 марта в медицинские организации края обратились 88 человек. Они были госпитализированы в связи с подозрением на наличие опасного вируса.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
Спорт
Украинский футболист Алиев назвал коронавирус фейком
Экс-игрок «Локомотива», «Анжи» и киевского «Динамо» Александр Алиев заявил, что считает коронавирус фейком.
Армия и оружие