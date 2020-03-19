В ходе торгов на Московской бирже курс доллара преодолел отметку в 81 руб. и обновил максимум с 2016 года, евро – в 89 руб.

Общество Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок при обсуждении коронавируса Глава Министерства здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок в ходе обсуждения мер противодействия пандемии коронавирусной инфекции, которое проходило в парламенте страны.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.

Музыка Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.

Происшествия Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.

Экономика В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Экономика Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.

Общество Дума выводит бизнесменов из-под статьи УК о преступных сообществах Государственная дума во вторник приняла во втором чтении законопроект, в котором сказано о выводе бизнеса из-под уголовной статьи об организованных преступных сообществах, передает ТАСС.

Технологии Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.

Энергетика Путин прокомментировал рост цен на бензин Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.

Политика Под обращением в Совет Европы из-за конституции подписались 100 600 человек Автор и подписанты обращения отмечают, что изменения Конституции нарушают «смысловую цельность и непротиворечивость Конституции»; усиливают «и без того мощную вертикаль власти недемократического и нефедеративного характера с ослабленными гарантиями прав человека»; способствуют «дальнейшей изоляции страны от демократической Европы».

Здоровье На Кубани госпитализировали 88 человек с подозрением на коронавирус 17 марта в медицинские организации края обратились 88 человек. Они были госпитализированы в связи с подозрением на наличие опасного вируса.

Политика Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.