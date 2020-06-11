Финансы

РИА НовостиРИА НовостиКурс доллара превысил майский максимум

Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая. Курс евро увеличивался на 1,37 рубля — до 79,30 рубля.
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Курс доллара превысил 70 руб

РБКвчера в 16:33

Курс доллара превысил майский максимум

РИА Новостивчера в 14:55

Доллар укрепился к рублю на торгах 11 июня

Экономика сегоднявчера в 03:08

Рубль и нефть дешевеют: евро вновь выше 79 рублей

Вести.Ruвчера в 10:48

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

Интерфаксвчера в 09:46

Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

RT на русскомвчера в 03:04

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАССвчера в 14:20
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Политика

ООН обеспокоена возможностью введения США санкций против членов МУС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен указом президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
ТАСС вчера в 13:11
38
Армия и оружие

Зеленский назначил карателя с Донбасса командующим ВМС Украины

Украинский президент своим указом назначил участника карательной операции на Донбассе контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Украины.
Новостной фронт вчера в 13:55
18
Футбол

Невеста Роналду призналась, что ей стыдно тренироваться с футболистом

Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о том, что ей стыдно из-за тренировок с футболистом.
РЕН ТВ 13:48
1
Футбол

Геркус: Мещеряков был против перехода Дзюбы в «Локомотив»

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус заявил о том, что председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков сорвал трансфер Артема Дзюбы в московский клуб.
Газета.Ru 10:43
1
Общество

Минздрав: жара не снижает активность коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12:25
1,1K
Общество

Медики в Кирове пожаловались на то, что их заставляют голосовать за поправки в Конституцию

Врач в поликлинике при местной клинико-диагностическом центре Константин Копанев рассказал сайту «Медиазона», что заведующим подразделениями центра разослали письмо с требованием организовать участие сотрудников в голосовании.
Эхо Москвы 09:33
1
Происшествия

Суд перенес заседание по делу Стерненко

Следующее заседание состоится в понедельник 15 июня Следующее заседание должно состояться в 10.00, о чем сообщил сам Стерненко собравшимся под стенами суда сторонникам.
Украина.ру 15:45
Футбол

Кокорин рассказал, где хотел бы продолжить карьеру

RT на русском 15:41
Общество

Высочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России

Дубай, ОАЭ, 12 июня 2020, 23:11 — REGNUM В Дубае (ОАЭ) небоскреб Бурдж-Халифа 12 июня окрасили в цвета российского флага по случаю Дня России.
REGNUM 16:11
78
Происшествия

Сжиженный газ взорвался в Казани

Газета.Ru 16:17
Космос

Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
Реальное время 10 июня в 22:24
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57
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Футбол

Кокорин: увиденное в колонии ужасно, никому в жизни не пожелаю такого

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, что он увидел за время пребывания в колонии ужасные вещи и никому в жизни не пожелает оказаться там.
РИА Новости 14:44
Футбол

UEFA приняла решение о доигровке Еврокубков

Руководство UEFA приняло решение доиграть еврокубковый сезон, сообщает Sky Sport Italy.
МР7.ру 07:27
Шоу-бизнес

«Научил меня любить»: Агата Муцениеце обратилась к Павлу Прилучному

Агата Муцениеце и Павел Прилучный планируют развестись уже в этом месяце.
Paparazzi.ru 15:06
Игры

В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved

После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru вчера в 11:24
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Футбол

Валенсия — Леванте 0:0 (Перерыв)

Soccer.ru 15:11
Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

Газета.Ru 12:19
14
Общество

Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии

Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 15:52
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего

Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
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Игры

Анонсирован ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger

Игромания.ру вчера в 04:12
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Фигурное катание

Тренер «Хрустального» рассказала о стоимости занятий фигурным катанием

Тренер по фигурному катанию Алена Высоцкая, работающая в группе специалиста Этери Тутберидзе на катке "Хрустальный", раскрыла стоимость занятий фигурным катанием.
РИА Новости 11:13
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
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Общество

Диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому за неделю

Специалист посоветовал начать заниматься спортом, так как физические нагрузки помогают вырабатываться дофамину.
News.ru 12:20
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Политика

Песков напомнил Украине позицию России по Донбассу

Участвуя в урегулировании ситуации в Донбассе, Россия пытается добиться, чтобы Украина стала единой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Рамблер вчера в 08:42
49
Футбол

Главный тренер «Динамо» Новиков получил лицензию PRO

В пятницу, 12-го июня, наставник столичного «Динамо» Кирилл Новиков успешно сдал экзамен на тренерскую лицензию PRO.
Евро-футбол.ру 06:31
Политика

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

Известия 14:28
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Культура

Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами

Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
CyberSport.ru 06:15
1
Происшествия

6-летнего мальчика унесло течением Дона в Липецкой области

В Задонске мальчика в круге унесло течением реки, к счастью спасатели предотвратили развитие неблагоприятных событий, сообщили в пресс-службе УГПСС Липецкой области.
Kursk.com 13:10
5
Происшествия

Несколько домов в центре Москвы остались без света

Несколько домов в центре Москвы остались без света, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 15:10
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