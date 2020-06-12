Финансы

РИА НовостиРИА НовостиКурс доллара превысил майский максимум

Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая. Курс евро увеличивался на 1,37 рубля — до 79,30 рубля.
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Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

Интерфакс11 июня в 09:46

Курс доллара превысил 70 руб

РБК11 июня в 16:33

Курс доллара превысил майский максимум

РИА Новости11 июня в 14:55

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАСС11 июня в 14:20

Эхономика: Мировые цены на нефть продолжают снижение

Эхо Москвы09:16

Рынок российских акций и рубль снизятся на следующей неделе

ПРАЙМ11 июня в 16:16

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру11 июня в 03:22
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Происшествия

Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении

Народные новости 01:18
347
Общество

Мишустин отменил справки для получения гражданами пособий

Гражданам не потребуется предоставлять справки для получения социальных пособий и выплат.
BFM.ru 06:08
1K
Политика

Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы

Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
REGNUM 02:33
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
372
Футбол

«Арсенал» обыграл ЦСКА в товарищеском матче

Тульский "Арсенал" обыграл московский ЦСКА в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Газета.Ru 10:41
Общество

Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
236
Политика

Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Крымом

На границах Украины и Крыма расположены три украинских КПВВ - "Чангар", "Каланчак", "Чаплынка" и российские пункты пропуска - "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп".
Газета.Ru 08:01
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Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

Российский журналист, теле и радиоведущий Андрей Норкин растрогал подписчиков новой фотографией, на которой запечатлена его погибшая жена Юлия Норкина.
Народные новости 04:06
22
Общество

Германия добилась «квантового скачка» в развитии экологичного водорода

Питер Алтмайер, министр экономики Германии, назвал предложенное развитие водородной энергетики «квантовым скачком», который может сделать Германию лидером в сфере водородных технологий.
Плюс один +1 11 июня в 11:24
6
Общество

Правительство утвердило новые меры поддержки россиян

Правительство России утвердило новые меры поддержки жителей страны в период пандемии коронавирусной инфекции.
Петрозаводск говорит 11 июня в 12:31
2K
Происшествия

Во Франции на атомной подлодке произошел пожар

RuNews24.ru вчера в 12:34
42
Происшествия

На трассе в Китае взорвался бензовоз

В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
36
Происшествия

Мужчину убило молнией в Новосибирской области

Мужчину убило молнией в посёлке Коченёво под Новосибирском, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 10:42
16
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru вчера в 08:45
111
Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
178
Авто

В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan

Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
CarsWeek.ru вчера в 01:45
26
Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
11
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 10:56
131
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 520 тыс. (8706 за сутки).
РБК 02:33
4
Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
964
Общество

В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией

Ранее движение за права чернокожих Black Lives Matter (BLM) планировало провести в субботу, 13 июня, в Лондоне очередной - уже четвертый по счету - митинг, однако после того, как объединения футбольных болельщиков заявили, что приедут в выходные в столицу и защитят от вандалов памятники и полицию, акция была отменена.
РИА Новости 11:24
Киберспорт

В CS:GO появился фильтр ненормативной лексики

Разработчики добавили в игру фильтр ненормативной лексики для текстового чата. Новая функция включена по умолчанию.
CyberSport.ru вчера в 04:37
1
Происшествия

В Омске отремонтировали поврежденный пожаром газопровод

Днем 12 июня на запорной арматуре газопровода в Кировском округе Омска во время грозы произошел пожар, причиной которого, по предварительным данным, стал удар молнии.
ТАСС 10:47
60
Космос

New Horizons сфотографировал две ближайшие к Солнцу звезды

N+1 03:05
Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова

В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр 10:41
149
Общество

Рошаль обратил внимание Путина на «дело калининградских врачей»

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратил внимание президента Владимира Путина на "дело калининградских врачей".
Piter.tv вчера в 08:53
471
Происшествия

Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова

Известия 12:07
3,1K
Политика

ГП «Антонов» было раскритиковано за отказ закупать детали через Boeing

Предприятие «Антонов» было подвергнуто критике за отказ закупать детали российского производства через корпорацию Boeing, 12 июня сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
ИА Красная Весна 08:35
11
Общество

Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре

Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».
РБК 06:51
258
Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
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