Финансы
Rambler News ServiceКурс евро превысил 79 рублей на фоне снижения цен на нефть
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 79 рублей на фоне снижения цен на нефть, свидетельствуют биржевые данные.
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Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 01:10
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Кино
Marvel объявила о перезапуске Железного человека
Компания Marvel сделала крупный анонс - один из самых знаковых и узнаваемых супергероев современности - Железный человек - будет заново переосмыслен, а его история рассказана заново, с чистого листа.
Российская газета вчера в 10:25
Общество
НАБУ показало рекордную взятку в 6 млн долларов наличными
Директор НАБУ Артем Сытник на антикоррупционном брифинге продемонстрировал взятку в размере 6 млн долларов.
NewInform вчера в 12:15
Общество
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в аварии с его участием, не нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru вчера в 11:59
Армия и оружие
На Украине заявили о ранении бойца ВСУ в Донбассе
News.ru вчера в 09:26
Происшествия
На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера
Из-за сильного шторма грузовой катер перевернулся и не прибыл с грузом к судну назначения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Происшествия
Глава полиции Атланты уволилась после очередного убийства негра
Атланта, США, 14 июня 2020, 03:24 — REGNUM Решение об отставке глава полиции Атланты Эрика Шилдс приняла менее чем через 24 часа после того, как один из полицейских застрелил негра во время задержания, сообщает CNN.
REGNUM вчера в 20:24
Здоровье
Эксперты назвали улучшающие сон напитки
Перед сном, чтобы хорошо спать, рекомендуется пить теплое молоко, которое содержит аминокислоту триптофан, повышающей в организме уровень серотонина.
Известия вчера в 23:21
Общество
В Пекине прекратили продажу лосося из-за вспышки коронавируса на рынке
News.ru 12 июня в 23:08
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
Происшествия
Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19
По меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Китае, сообщили власти провинции Чжэцзян.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в район строительства «Северного потока-2»
Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, где ведётся строительство газопровода "Северный поток-2".
Discover24 12 июня в 13:18
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 12 июня в 05:50
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили вчера в 01:02
Общество
Учителей Москвы попросили зарегистрироваться для онлайн-голосования 1 июля
Москва, 11 июня 2020, 19:55 — REGNUM Работников образовательной сферы Москвы попросили пройти онлайн-регистрацию на сайте mos.ru для участия в голосовании по изменениям в Конституцию РФ, которое пройдёт 1 июля.
REGNUM 11 июня в 12:55
Происшествия
Установлено место взрыва на газораспределительной станции в Казани
Взрыв произошел около 22 часов на газораспределительной станции "Газпром сжиженный газ".
Эхо Москвы 12 июня в 21:05
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Происшествия
В Омске отремонтировали поврежденный молнией газопровод
РИА Новости вчера в 10:24
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 12 июня в 06:31
Общество
В Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы
Свыше 400 единиц военной техники, участвующей в Параде Победы, прибыло из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
Вести.Ru 00:07
Футбол
«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче чемпионата Испании
Известия вчера в 21:39
Общество
В Иркутской области за сутки подтвердилось 127 случаев коронавируса
По информации регионального штаба Иркутской области на утро воскресенья, 14 июня, в регионе зарегистрировано 4249 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
ИркСиб вчера в 23:21
Киберспорт
Valve представила аркану для Queen of Pain
Valve выпустила аркану для Queen of Pain в Dota 2. Комплект Eminence of Ristul получат все владельцы Battle Pass 2020, которые прокачают компендиум до 445-го уровня.
CyberSport.ru 12 июня в 02:34
Происшествия
В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом
Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо вчера в 20:23
Наука
Обнаружили «скрытые резервуары» коронавирусов на рынках Вьетнама
Международная команда зоологов под руководством Аманды Файн из США по итогам масштабных исследований нашли на рынках Вьетнама «скрытые резервуары» коронавирусов.
МедиаПоток 12 июня в 05:27
Культура
Нашла мужа в театре. Интересные факты о Регине Тодоренко
АиФ.ru рассказывает интересные факты из биографии Тодоренко.
Аргументы и Факты вчера в 17:11
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21