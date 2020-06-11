Финансы
РИА НовостиКурс доллара превысил майский максимум
Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая. Курс евро увеличивался на 1,37 рубля — до 79,30 рубля.
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Общество
Компанию Баффета заподозрили в поставке кирпичей протестующим в США
Пользователи интернета заподозрили американского производителя строительных материалов Acme Brick в поддержке протестующих в США, пишет Bloomberg.
Forbes 03:59
Здоровье
Врач из Москвы назвал предполагаемый срок выхода на плато по коронавирусу в Забайкалье
Заместитель главного врача по хирургии в госпитале ветеранов войн №1 города Москвы Сергей Андреев в интервью ГТРК «Чита» 13 июня предположил, что Забайкальский край выйдет на плато по коронавирусу через две-три недели.
Чита.Ру 04:01
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Театры
БДТ впервые в России покажет Minecraft-спектакль «Вишневый сад»
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 22:24
Общество
Латынина принесла извинения за фейк о коронавирусе в Татарстане
RT на русском 03:44
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Происшествия
В Анапе полицейские застрелили подозреваемого в ограблении банка
Напомним, что в поселке Сукко под Анапой 11 июня вооруженный мужчина совершил разбойное нападение на офис одного из финансовых учреждений.
Краснодарские известия 02:49
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин вступился за бывшую жену Михаила Ефремова
Анна-Мария Ефремова с отцом После смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова Ксения Качалина в беседе с журналистами назвала события, предшествовавшие столкновению внедорожника артиста с фургоном погибшего водителя-курьера, "прекрасной пьянкой".
Вокруг ТВ 04:21
Общество
В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией
В центре Лондона несколько тысяч человек собрались на мирную демонстрацию, которая переросла в массовые беспорядки и столкновения с полицией.
Деловое.ТВ 03:20
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru 03:47
Культура
Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)
Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Общество
В Татарстане выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в Татарстане выявлено 46 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, один из них — в Нижнекамском районе.
НТР 24 03:46
Происшествия
В Еврейской автономии градом побило крыши домов
В Еврейской автономной области градом побило крыши домов. По словам местных жителей, он был размером с яйцо.
Вести.Ru вчера в 23:54
Общество
Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33
Общество
В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года
Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
Российская газета 02:29
Здоровье
Ирина Солдатова поддержала оптимизацию в омской лаборатории
Планы по оптимизации поддержала министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.
Om1.ru вчера в 08:38
Армия и оружие
Военные РФ провели тренировку по нанесению ракетных ударов на фоне учений НАТО на Балтике
ТАСС 04:43
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
Политика
Качиньский допустил покупку газа у России
Польша допускает покупку газа у России, если у нее будут хорошие цены, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
Взгляд.ру 02:28
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 12 июня в 11:23
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Общество
Экс-полковник ФСИН предрек Ефремову работу библиотекарем в колонии
Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения.
NewInform вчера в 18:47
Общество
Учёный не исключил мутацию коронавируса в более агрессивную форму
Коронавирус нового типа мутирует из-за выработки коллективного иммунитета и смены природных условий, при этом есть опасения, что мутации могут привести к появлению более агрессивных форм инфекции, рассказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.
RT на русском 04:57
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Общество
839 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье за сутки
В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса, за весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека, сообщает оперативный штаб Московской области по Covid-19.
РИАМО 04:18