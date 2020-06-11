Финансы

РИА НовостиРИА НовостиКурс доллара превысил майский максимум

Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая. Курс евро увеличивался на 1,37 рубля — до 79,30 рубля.
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Курс доллара превысил майский максимум

РИА Новости11 июня в 14:55

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАСС11 июня в 14:20

Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

RT на русском11 июня в 03:04

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Газета.Ru11 июня в 10:16

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

Интерфакс11 июня в 09:46

Курс рубля рухнул

Lenta.ru11 июня в 03:13

Рубль и нефть дешевеют: евро вновь выше 79 рублей

Вести.Ru11 июня в 10:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Общество

Компанию Баффета заподозрили в поставке кирпичей протестующим в США

Пользователи интернета заподозрили американского производителя строительных материалов Acme Brick в поддержке протестующих в США, пишет Bloomberg.
Forbes 03:59
5
Здоровье

Врач из Москвы назвал предполагаемый срок выхода на плато по коронавирусу в Забайкалье

Заместитель главного врача по хирургии в госпитале ветеранов войн №1 города Москвы Сергей Андреев в интервью ГТРК «Чита» 13 июня предположил, что Забайкальский край выйдет на плато по коронавирусу через две-три недели.
Чита.Ру 04:01
Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
666
Театры

БДТ впервые в России покажет Minecraft-спектакль «Вишневый сад»

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 22:24
9
Общество

Латынина принесла извинения за фейк о коронавирусе в Татарстане

RT на русском 03:44
607
Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
4,8K
Футбол

Киевское «Динамо» победило «Зарю» в прерванном на полчаса матче

РБК вчера в 14:17
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
806
Происшествия

В Анапе полицейские застрелили подозреваемого в ограблении банка

Напомним, что в поселке Сукко под Анапой 11 июня вооруженный мужчина совершил разбойное нападение на офис одного из финансовых учреждений.
Краснодарские известия 02:49
178
Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин вступился за бывшую жену Михаила Ефремова

Анна-Мария Ефремова с отцом После смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова Ксения Качалина в беседе с журналистами назвала события, предшествовавшие столкновению внедорожника артиста с фургоном погибшего водителя-курьера, "прекрасной пьянкой".
Вокруг ТВ 04:21
32
Общество

В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией

В центре Лондона несколько тысяч человек собрались на мирную демонстрацию, которая переросла в массовые беспорядки и столкновения с полицией.
Деловое.ТВ 03:20
69
Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru 03:47
281
Культура

Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)

Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Общество

В Татарстане выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в Татарстане выявлено 46 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, один из них — в Нижнекамском районе.
НТР 24 03:46
15
Происшествия

В Еврейской автономии градом побило крыши домов

В Еврейской автономной области градом побило крыши домов. По словам местных жителей, он был размером с яйцо.
Вести.Ru вчера в 23:54
11
Общество

Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33
134
Общество

В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года

Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
Российская газета 02:29
92
Здоровье

Ирина Солдатова поддержала оптимизацию в омской лаборатории

Планы по оптимизации поддержала министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.
Om1.ru вчера в 08:38
123
Армия и оружие

Военные РФ провели тренировку по нанесению ракетных ударов на фоне учений НАТО на Балтике

ТАСС 04:43
5
Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
1,4K
Политика

Качиньский допустил покупку газа у России

Польша допускает покупку газа у России, если у нее будут хорошие цены, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
Взгляд.ру 02:28
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
3,1K
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 12 июня в 11:23
2,2K
Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
1,7K
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,4K
Общество

Экс-полковник ФСИН предрек Ефремову работу библиотекарем в колонии

Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения.
NewInform вчера в 18:47
61
Общество

Учёный не исключил мутацию коронавируса в более агрессивную форму

Коронавирус нового типа мутирует из-за выработки коллективного иммунитета и смены природных условий, при этом есть опасения, что мутации могут привести к появлению более агрессивных форм инфекции, рассказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.
RT на русском 04:57
34
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,4K
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
348
Общество

839 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье за сутки

В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса, за весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека, сообщает оперативный штаб Московской области по Covid-19.
РИАМО 04:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное