Финансы

ПРАЙМПРАЙМДоллар на открытии торгов подскочил выше 69 рублей

Курс рубля в начале торгов значительно снижается к доллару и евро, американская валюта уже на старте торгов подскочила выше 69 рублей впервые с 4 июня, следует из данных Московской биржи.
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Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров

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Общество

Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России

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Корональный выброс массы, наблюдаемый со спутника STEREO-A: поверхность Солнца в ультрафиолете (камера EUVI) и солнечная корона в видимом диапазоне (коронограф COR2), (STEREO-A/EUVI + COR2) / ©Пресс-служба Сколтеха Благодаря уникальной позиции спутников STEREO-A, STEREO-B и SDO впервые удалось сравнить размер и яркость корональных диммингов с разных точек наблюдения.
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Общество

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Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи).
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Происшествия

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В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
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Москва, 13 июня 2020, 14:16 — REGNUM Количество разводов и браков существенно сократилось на фоне угрозы распространения коронавируса в России.
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Общество

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Газета.Ru вчера в 20:33
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Происшествия

Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
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Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
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Политика

В Госдуме прокомментировали идею Зеленского обсудить Крым

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Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

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Общество

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В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
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Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
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Общество

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