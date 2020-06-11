Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость евро расчетами "завтра", по данным на 16.33 мск, показала рост до 78,87 рубля.

Происшествия СК возбудил дело после взрыва газа в Казани Следователи завели уголовное дело из-за взрыва в газозаправочной станции в Казани.

Происшествия Ефремов не нарушил условия домашнего ареста, записав видеообращение Записанное артистом Михаилом Ефремовым видеообращение с извинениями перед родственниками погибшего в ДТП Михаила Захарова не является нарушением правил содержания под домашним арестом.

Экономика Путин дал поручения по поддержке образования По итогам совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки области. 16

Общество У 953 сотрудников ООН по всему миру выявили коронавирус У 953 сотрудников ООН по всему миру выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, заявил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.

Футбол Завершивший карьеру Роббен тренировался на базе «Баварии» Роббен отыграл за сильнейший клуб Германии десять сезонов и завершил карьеру прошлым летом.

Политика Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Москва не отправила приглашение на парад Победы 24 июня украинскому президенту Владимиру Зеленскому. 1,2K

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 905

Интернет Новая функция появится в WhatsApp Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa. 30

Политика Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок. 18K

Политика Международный уголовный суд прокомментировал санкции США Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане. 38

Происшествия На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе. 1,6K

Происшествия На французской атомной подводной лодке произошел пожар На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке. 16

Общество Бурдж-Халифа окрасили в триколор Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России. 361

Происшествия В Пекине на рынке нашли коронавирус В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка. 61

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обругала матом Малахова После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов». 149

Наука В США опубликовали новые результаты исследований вакцины от COVID-19 Предварительные результаты исследования вакцины от COVID-19 на мышах американской компании Moderna показывают, что она не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что одна доза может обеспечить защиту от COVID-19, следует из текста исследования, опубликованного в пятницу на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы. 3