Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро поднялся выше 79 рублей

Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость евро расчетами "завтра", по данным на 16.33 мск, показала рост до 78,87 рубля.
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Евро поднялся выше 79 рублей, доллар – выше 70

Компаниявчера в 16:53

Курс доллара превысил 70 руб

РБКвчера в 16:33

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАССвчера в 14:20

Рынок российских акций и рубль снизятся на следующей неделе

ПРАЙМвчера в 16:16

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Газета.Ruвчера в 10:16

Биржевой курс доллара установил недельный рекорд. Рубль падает

Фонтанка.Рувчера в 03:34

Курс рубля рухнул

Lenta.ruвчера в 03:13
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Происшествия

Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП

Известия 18:24
1K
Футбол

«Валенсия» в большинстве упустила победу над «Леванте» на 98-й минуте

«Валенсия» упустила победу над «Леванте» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Sport24.ru 18:04
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости вчера в 06:10
1,7K
Происшествия

СК возбудил дело после взрыва газа в Казани

Следователи завели уголовное дело из-за взрыва в газозаправочной станции в Казани.
РБК 18:39
Происшествия

Ефремов не нарушил условия домашнего ареста, записав видеообращение

Записанное артистом Михаилом Ефремовым видеообращение с извинениями перед родственниками погибшего в ДТП Михаила Захарова не является нарушением правил содержания под домашним арестом.
РЕН ТВ 18:57
Экономика

Путин дал поручения по поддержке образования

По итогам совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки области.
Коммерсантъ вчера в 13:16
16
Общество

У 953 сотрудников ООН по всему миру выявили коронавирус

У 953 сотрудников ООН по всему миру выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, заявил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.
RT на русском 18:01
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
1,8K
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм» благодаря дублю Ольмо

«РБ Лейпциг» одержал выездную победу над «Хоффенхаймом» в 31-м туре чемпионата Германии.
Sport24.ru 16:27
Футбол

Завершивший карьеру Роббен тренировался на базе «Баварии»

Роббен отыграл за сильнейший клуб Германии десять сезонов и завершил карьеру прошлым летом.
Вести.Ru 13:05
Политика

Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Москва не отправила приглашение на парад Победы 24 июня украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 20:12
1,2K
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
905
Интернет

Новая функция появится в WhatsApp

Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:14
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Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
18K
Политика

Международный уголовный суд прокомментировал санкции США

Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане.
Известия вчера в 21:38
38
Общество

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

Известия 07:08
714
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:21
1,6K
Происшествия

На французской атомной подводной лодке произошел пожар

На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
Коммерсантъ 15:35
16
Футбол

«Заря» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч 26-го тура УПЛ 13 июня 2020 года

Все прогнозы на футбол После возобновления сезона «Заря» провела два матча в топ-шестерке УПЛ.
LiveSport.ru вчера в 22:32
Шоу-бизнес

Самойлову заметили на съемках с Джиганом за несколько дней до развода

Оксану Самойлову заметили на съемках программы «Вечерний Ургант», где она сопровождала своего супруга Джигана.
ФАН 15:36
Происшествия

МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ вчера в 06:11
101
Общество

Бурдж-Халифа окрасили в триколор

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
РИА Новости 16:15
361
Общество

Рошаль обратил внимание Путина на «дело калининградских врачей»

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратил внимание президента Владимира Путина на "дело калининградских врачей".
Piter.tv 08:53
391
Происшествия

В Пекине на рынке нашли коронавирус

В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
Газета.Ru 16:46
61
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обругала матом Малахова

После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов».
Вести Подмосковья 02:45
149
Общество

Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»

Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены.
Lenta.ru 17:46
1
Наука

В США опубликовали новые результаты исследований вакцины от COVID-19

Предварительные результаты исследования вакцины от COVID-19 на мышах американской компании Moderna показывают, что она не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что одна доза может обеспечить защиту от COVID-19, следует из текста исследования, опубликованного в пятницу на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы.
РИА Новости 15:23
3
Шоу-бизнес

Жена Николаева нагрубила подписчикам из-за сравнения с Королевой

Кто-то даже сравнил девушку с первой женой Николаева, певицей Наташей Королевой, отметив, что Юлия — «Колхозница».
Невские Новости 18:00
35
Шоу-бизнес

Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова во время его допроса

Актриса Рената Литвинова, которая является крестной старшей дочери Михаила Ефремова – 20-летней Анны-Марии, посетила его квартиру и пообщалась с родственниками артиста, пока он был на допросе.
Bimru.ru 04:08
279
Происшествия

Главу сахалинского отделения Пенсионного фонда взяли под стражу

Руководителя сахалинского отделения Пенсионного фонда России Дениса Мазура суд заключил под стражу.
Вести.Ru 05:50
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