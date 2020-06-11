Финансы
РИА НовостиКурс доллара превысил майский максимум
Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая. Курс евро увеличивался на 1,37 рубля — до 79,30 рубля.
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Здоровье
Во Владимире отделение Красного Креста перепрофилировали под COVID-19
В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Владимира завершается подготовка специализированного отделения для лечения пациентов с коронавирусом.
ГТРК Владимир вчера в 10:10
Происшествия
В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru 10:28
Политика
Международный уголовный суд отреагировал на санкции США
В Международном уголовном суде отреагировали на введенные США санкции в отношении сотрудников учреждения.
РЕН ТВ вчера в 19:25
Общество
Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом
Киев, 12 июня 2020, 14:59 — REGNUM У супруги президента Украины Владимира Зеленского — Елены выявлен коронавирус.
REGNUM 07:59
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Политика
Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым, передает «Укринформ».
Lenta.ru вчера в 10:12
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
Общество
Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса
Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС 10:58
Космос
Роскосмос начал переброску пускового стола для «Ангары» на Восточный
Первые секции стартового стола для ракетного комплекса "Ангара" отправлены на космодром Восточный по железной дороге, основная часть будет отправлена по морю в июле, говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в пятницу на сайте госкорпорации.
ТАСС 10:34
Происшествия
В Петербурге пациент центра психиатрии поджег палату
Причиной пожара, который произошел в пятницу днем в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, стал поджог палаты пациентом, страдающим психическим расстройством, сообщает городская прокуратура.
РИА Новости 14:17
Здоровье
Украина может ужесточить карантин из-за вспышки коронавируса
За последние сутки ведомством был зафиксирован антирекорд по количество новых инфицированных.
MedikForum.ru вчера в 18:38
Футбол
Ювентус — Милан 0:0 (1-й тайм)
Стали известны составы «Ювентуса» и «Милана» на ответный полуфинальный матч Кубка Италии.
Спорт-Экспресс 14:22
Политика
Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Армия и оружие
Украина насчитала 23 уничтоженных Турцией российских ЗРПК «Панцирь-С1»
ИА Красная Весна 09 июня в 09:03
Происшествия
Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
Московский Комсомолец вчера в 11:36
Общество
На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" на доске для разделки импортированного лосося, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
РИА Новости 14:09
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости вчера в 06:10
Политика
Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок".
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Футбол
Мещеряков объяснил отказ «Локомотива» от трансфера Дзюбы
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил, почему в 2017 году клуб не стал подписывать контракт с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
РБК 11:52
Политика
Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах
Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 10:33
Политика
Дубайский небоскреб окрасился в цвета российского триколора
Самое высокое здание мира, дубайский небоскреб Burj Khalifa, 12 июня 2020 года окрасилось в цвета российского национального флага.
Русские Эмираты 12:15
Общество
Hitman: Absolution раздают бесплатно
Hitman: Absolution был выпущен в 2012 году, это была последняя глава перед обновленным Hitman.
Evo-rus.com 12:41
Авто
Skoda представила новый универсал Skoda Octavia Scout
Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 10 июня в 03:13
Армия и оружие
Конфликт в Ливии выходит на новый военный уровень
Ливийский конфликт постепенно переходит в масштабное военное противостояние.
Discover24 13:19
Шоу-бизнес
Виктория Боня похвасталась апартаментами в Монако
Российская телеведущая Виктория Боня похвасталась своей новой недвижимостью в Монако. О своем переезде из Лондона она сообщила в Instagram.
НТВ вчера в 12:17