Финансы
Газета.RuКурс евро поднялся выше 79 рублей
Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость евро расчетами "завтра", по данным на 16.33 мск, показала рост до 78,87 рубля.
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Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Происшествия
В Атланте полиция применила против протестующих слезоточивый газ
REGNUM вчера в 22:43
Политика
В Белоруссии начались масштабные следственные действия в Белгазпромбанке, принадлежащем «Газпрому» и Газпромбанку
В ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму более $4 млн, а также ценные бумаги на $500 тыс. РБК отмечает, что с июля 2000 по май 2020 года председателем правления банка был Виктор Бабарико, заявивший о своем решении принять участие в президентских выборах в Белоруссии.
Эхо Москвы вчера в 13:02
Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 12 июня в 06:27
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Политика
Захарова рассказала о поведении российских дипломатов на переговорах
Российские дипломаты ни разу не уходили с переговоров хлопнув дверью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
News.ru вчера в 14:50
Общество
Новый очаг коронавируса возник на Порховском водоканале
На Порховском водоканале возник новый очаг коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.
Псковское агентство информации вчера в 16:28
Гаджеты
Новые процессоры AMD Matisse Refresh оказались очень производительными
Новые процессоры от AMD Matisse Refresh (серия Ryzen 3000XT) значительно превосходят своих предшественников по данным первых тестов, сообщает 11 июня портал iXBT.
ИА Красная Весна 11 июня в 15:02
Авто
Составлен рейтинг кроссоверов, которые практически не ломаются
Эксперты авторитетного немецкого портала Auto Bild составили рейтинг из пяти самых надежных кроссоверов.
Новые автомобили 00:55
Шоу-бизнес
Охлобыстин обратился к журналистам по «делу Ефремова»
Актер Иван Охлобыстин в социальных сетях обратился к журналистам с просьбой не вмешивать в дело бывшую жену Ефремова Ксению Качалину.
Невские Новости вчера в 22:11
Спорт
ITA нашло более 80 нарушений при перепроверке допинг-проб с ОИ-2012
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выявило больше 80 нарушений антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
Аргументы и Факты 12 июня в 15:01
Происшествия
В Париже произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами
В Париже произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции протеста против расизма и насилия со стороны полиции.
RT на русском вчера в 11:55
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
Авто
Кондиционер забирает 2% мощности автомобиля
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
Общество
Мэр Сургута сообщил, что заразился коронавирусом
Мэр города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Вадим Шувалов сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 01:14
Общество
Михаил Леонтьев вступился за Ефремова
Телеведущий Михаил Леонтьев считает "моральными уродами" тех людей, которые критикуют актера Михаила Ефремова, виновного в смертельном ДТП в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 23:59
Гаджеты
В сеть утекли новые данные о видеокартах GeForce следующего поколения
Несколько инсайдерев опубликовали информацию касательно видеокарт Nvidia GeForce.
ITZine.ru 02:04
Армия и оружие
В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны
Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна 12 июня в 11:56
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц 98 выздоровевших пациентов, скончались два человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:23
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня
В апреле 2019 года в стране было зарегистрировано 53,7 тыс. разводов. В этом году за тот же период расторгли брак только 13,7 тыс. пар.
РБК 01:58
Экономика
Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС
Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт 12 июня в 08:30
Футбол
«Арсенал» победил ЦСКА в товарищеском матче
Встреча между командами прошла 13 июня в Москве и завершилась победой тульской команды со счетом 3:2. Голы в составе победителей забили Максим Володько, Юрий Ковалев и Владислав Пантелеев. https://twitter.com/pfc_arsenal/status/1271819239830290434 Игра прошла на «ВЭБ Арене» в закрытом режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и положениями регламента возобновления Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ вчера в 11:20
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 12 июня в 06:31
Футбол
«Наполи» вышел в финал Кубка Италии
Первая встреча, проходившая в Милане еще до пандемии коронавируса, завершилась победой "Наполи" 1:0. Поэтому неаполитанцев в ответной встрече устраивала и ничья.
Вести.Ru вчера в 17:25
Политика
Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать
Российская сторона сохраняет все ограничения по выезду и въезду в страну на границе с Украиной на севере Крыма, сообщили в субботу в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
ТАСС вчера в 06:20
Общество
НАБУ продемонстрировало рекордную взятку в 6 миллионов долларов
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник показал на брифинге, как выглядит взятка размером шесть миллионов долларов в купюрах.
iReactor вчера в 12:09
Футбол
«Бавария» вырвала победу в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха
«Бавария» обыграла «Боруссию» (Менхенгладбах) со счетом 2:1 в матче 31-го тура бундеслиги.
Спорт-Экспресс вчера в 14:23