Финансы
РИА НовостиКурс доллара превысил майский максимум
Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая. Курс евро увеличивался на 1,37 рубля — до 79,30 рубля.
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Общество
Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом и госпитализирован.
РИА Новости 03:19
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Наука
На МКС получили экзотическое состояние материи
Американские ученые из Калифорнийского технологического института в Пасадене создали установку, с помощью которой на борту Международной космической станции получили пятое состояние вещества — конденсат Бозе — Эйнштейна.
РИА Новости 11 июня в 05:00
Энергетика
Сколько за литр? Раз в неделю НУР24 публикует цены на бензин и ДТ в Новом Уренгое (ФОТО)
На АЗС Техинком 92 и 95 бензин остался по прежней цене. Стоимость бензина и ДТ на 6 мая можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Nur24.ru вчера в 03:01
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости вчера в 08:20
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал события в США, где сейчас в десятках городов проходят протесты из-за смерти чернокожего после грубого ареста.
Lenta.ru 04:28
Политика
В «Вестях недели» Путин анонсирует новое оружие – контр-гиперзвук
В шестисекундном промо передачи ведущий «Вестей» Дмитрий Киселев фирменно жестикулирует, гуляет по студии и произносит: «Путин анонсирует новое российское оружие – контр-гиперзвук – в нашей программе».
Sota.vision 05:20
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Происшествия
Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США
В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru 01:05
Происшествия
Акция протеста против расизма в Париже переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского произвола, начавшаяся на площади Республики в Париже, превратилась в беспорядки.
News.ru вчера в 11:02
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM вчера в 04:06
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане
РИА Новости 02:59
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество
В Татарстане за сутки выявили 46 новых случаев коронавируса
В Татарстане за сутки подтверждены 46 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 – 45 контактных и один завозной.
Татар-информ 04:03
Общество
В Подмосковье зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом
Рекордно низкое число заразившихся впервые зафиксировано с 29 апреля, когда этот показатель составил 686.
ТАСС 04:54
Религия
Патриарх Кирилл освятил храм Вооруженных сил России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 14 июня, освятил главный храм Вооруженных сил России ― собор Воскресения Христова ― в подмосковном парке «Патриот».
Известия 03:16
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
Общество
В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой
Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM вчера в 13:49
Общество
В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года
Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
Российская газета 02:29
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в район строительства «Северного потока-2»
Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, где ведётся строительство газопровода "Северный поток-2".
Discover24 12 июня в 13:18
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Футбол
«Ротор» может уволить главного тренера Хацкевича
Как стало известно Metaratings.ru, «Ротор» может начать выступление в РПЛ под руководством нового главного тренера.
Metaratings вчера в 13:14
Авто
2% мощности автомобиля забирает кондиционер
Новые автомобили вчера в 12:53
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Армия и оружие
Украина испугалась решения США «оставить Европу на съедение России»
В случае, если США примет такое решение, то, по сути, этим «оставит Европу на съедение России», считают в Defense Express.
Вечерний курьер 01:00
Энергетика
Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56